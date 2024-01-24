Как выглядит центр Харькова после ракетной атаки: фото, видео

Российские войска вчера поздно вечером нанесли ракетный удар по Харькову, что стало третьей за сутки атакой на город. Враг попал прямо в центр города, выбрав за мишень жилую застройку и здание научного заведения.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядит утренний центр Харькова после ракетного террора россиян.

Не успев оправиться от массированного ракетного удара утром 23 января, Харьков вздрогнул от новой атаки около 22:00. Враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы, предварительно применив С-300 с территории Белгородской области.

Известно, что в результате вечернего удара пострадали 9 человек , из них 1 ребенок - 4-летняя девочка, ему оказали помощь на месте. Кроме того, госпитализированы 4 человека - 2 мужчины, 2 женщины.

Фото: центр Харькова после ракетных ударов вечером 23 января (t.me/synegubov)

В городе повреждены частные дома, здания учебного заведения, офисные помещения, почтовые предприятия и телекоммуникационные связи, автомобили, кафе, аптеки и другая исключительно гражданская инфраструктура.

Второе попадание было недалеко от Благовещенского собора, россияне попали сразу в два дома, разрушенная крыша и выбитые стекла.

В полиции уже назвали вчерашний день для Харькова один из самых трудных с начала полномасштабной войны.

"Один из самых трудных дней для города с 24 февраля, но он прошел, как пройдет и все, что связано с (РФ - ред.). Мы выстояли и выстоим", - написал начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Между тем местные СМИ обратили внимание, что вчера под вечерний удар в Харькове попало историческое здание архитектора Сергея Загоскина, возведенное почти 130 лет назад. Оно расположено на улице Пушкинской, прямо в самом центре Харькова. Предварительно, по улице попали 2 ракеты. Одна - непосредственно в крышу здания.

Обстрелы Харькова

Напомним, что вчера утром во время массированной ракетной атаки россияне нанесли два удара по Харькову: около 4:00 и 7:15. Враг бил из системы С-300, Х-22 (Х-32), "Искандерами". Наибольшие разрушения получила многоэтажка на Салтовке. В частности, под завалами погибли мать и ребенок, а всего в результате утренней ракетной атаки пострадали более 60 человек. Кроме того, в городе произошел пожар на газопроводе.

Третий обстрел пришелся по Харькову вчера после 22:00. Под удар центр города. На данный момент известно о 9 пострадавших, в том числе 4-летнем ребенке.

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