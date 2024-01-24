Вступление Швеции в НАТО. Генсек альянса ожидает действий Венгрии

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к Венгрии, которая пока этого не сделала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Три месяца назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект об одобрении вступления Швеции в НАТО. Вечером во вторник депутаты проголосовали за ратификацию законопроекта.

После четырехчасовых дебатов 287 из 346 депутатов проголосовали "за", 35 - "против", остальные воздержались. Ожидается, что Эрдоган подпишет законопроект в ближайшие дни.

"Сегодня мы на шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО. Положительно, что Большая Генеральная ассамблея Турции проголосовала за вступление Швеции в НАТО", - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил голосование турецкого парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Он выразил надежду, что Венгрия, которая остается последней страной, также ратифицирует подобное решение в ближайшее время.

“Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас - безопаснее”, - сказал генсек.

Президент Финляндии Саули Ниинисте поздравил Швецию, написав в Twitter, на шведском языке.

“Я очень рад голосованию парламента Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО. Членство Швеции улучшит безопасность в Балтийском регионе и сделает весь альянс сильнее. Когда Швеция станет членом, членство Финляндии также будет завершено", - написал президент.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция уже почти два года стремится вступить в НАТО. Она планировала сделать это вместе с Финляндией, которая также ранее придерживалась политики нейтралитета. Но после начала войны в Украине обе страны пересмотрели свои позиции и решили присоединиться к альянсу. Финляндия уже завершила процесс вступления, и теперь дело за Швецией.

Стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО.