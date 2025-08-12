Как выглядит самая модная обувь лета-2025: блогерша Даша Евтух задает тренды

Лето-2025 диктует новые модные правила - и в центре внимания на этот раз обувь. Блогерша Даша Евтух показала, какая модель становятся must-have сезона, и чем стоит заменить классические босоножки.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала блогерша

Для праздничного мероприятия Даша Евтух выбрала модный, но в то же время практичный лук.

Верх

Красная футболка с короткими рукавами, которая подчеркивает фигуру и придает образу динамичности.

Низ

Белые джинсы свободного кроя, которые создают контраст с верхом и делают образ свежим и легким.

Обувь

Красные балетки из замши с перемычкой, которые идеально сочетаются с цветом футболки и создают гармоничный акцент.

Аксессуары:

черный ремень с металлической пряжкой, подчеркивающий талию

небольшая красная сумочка на ремешке по цвету совпадает с футболкой и обувью, придавая образу завершенности.

Даша Евтух (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Почему балетки в тренде летом 2025

Балетки действительно остаются актуальным трендом и летом 2025 года. Их популярность объясняется сочетанием нескольких ключевых факторов, отвечающих современным модным тенденциям.

Комфорт и практичность

После продолжительного доминирования кроссовок комфорт стал одним из главных критериев при выборе обуви.

Балетки, особенно модели из мягкой кожи или других гибких материалов являются идеальным вариантом для городских прогулок, офиса и повседневной жизни, сочетая удобство с элегантностью.

Новые интерпретации классики

Дизайнеры не стоят на месте и предлагают новые вариации балеток, что делает их свежими и интересными. Среди актуальных моделей лета 2025:

балетки с острым или квадратным мысом: придают образу современности и смелости

балетки-слингбеки: с ремешком на пятке, что делает их идеальными для теплой погоды

"балеткроссы" или спортивные балетки: гибрид балеток и кроссовок, сочетающий изящество верха с комфортной резиновой подошвой. Это отражает тенденцию к сочетанию спортивного и элегантного стилей

балетки с акцентными деталями: металлическими элементами, ремешками, лентами или бантами

сетчатые балетки: хотя этот тренд был очень популярен раньше, он эволюционировал в более изощренные и менее распространенные варианты.

Возвращение к эстетике "балеткора"

Этот тренд, основанный на элементах балетного стиля (ленты, нежные цвета, легкие ткани) продолжает быть актуальным. Балетки идеально вписываются в эту эстетику, придавая образу женственности, воздушности и романтичности.

Универсальность

Балетки легко сочетаются с разными стилями одежды: от классических костюмов и платьев до повседневных джинсов и шорт. Это делает их незаменимой частью гардероба.

Актуальные цвета

В этом сезоне, кроме классических чудесных и черных оттенков, особенно популярны яркие цвета, например, красные балетки, которые становятся смелым акцентом в образе.