Как выглядит Днепровский район Киева после баллистического удара РФ: репортаж РБК-Украина

Этой ночью российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами. Повреждения фиксировались в трех районах столицы.

По данным спасателей, во время ночного обстрела пострадали три района столицы - Деснянский, Днепровский и Дарницкий.

В Днепровском районе в результате атаки взрывной волной выбило окна во многих домах. Там также зафиксирована воронка от вражеского оружия. Досталось детскому саду.

По предварительным данным, в результате ночной атаки РФ пострадали 13 человек, однако возможны новые обращения. Подтверждена гибель двух человек. Один из тех, в кого попала Россия - в тяжелом состоянии скончался в больнице скорой помощи.