Как выглядит Днепровский район Киева после баллистического удара РФ: репортаж РБК-Украина

Украина, Суббота 25 октября 2025 15:35
UA EN RU
Как выглядит Днепровский район Киева после баллистического удара РФ: репортаж РБК-Украина Фото: Днепровский район Киева после баллистического удара РФ (Владислава Вершина, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами. Повреждения фиксировались в трех районах столицы.

РБК-Украина публикует эксклюзивный репортаж с места атаки в Днепровском районе Киева.

По данным спасателей, во время ночного обстрела пострадали три района столицы - Деснянский, Днепровский и Дарницкий.

В Днепровском районе в результате атаки взрывной волной выбило окна во многих домах. Там также зафиксирована воронка от вражеского оружия. Досталось детскому саду.

По предварительным данным, в результате ночной атаки РФ пострадали 13 человек, однако возможны новые обращения. Подтверждена гибель двух человек. Один из тех, в кого попала Россия - в тяжелом состоянии скончался в больнице скорой помощи.

По данным ГСЧС, в Днепровском районе Россия нанесла удар по открытой местности, повреждены жилые дома. Спасатели и полицейские продолжают работать на местах. Продолжается ликвидация последствий и документирование очередной атаки РФ против мирных жителей.

Обстрел Украины 25 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Основной целью врага была столица - россияне атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 13 раненых.

