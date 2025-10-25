Як виглядає Дніпровський район Києва після балістичного удару РФ: репортаж РБК-Україна

Цієї ночі російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Пошкодження фіксувались у трьох районах столиці.

РБК-Україна публікує ексклюзивний репортаж з місця атаки в Дніпровському районі Києва.

За даними ДСНС, у Дніпровському районі Росія завдала удар по відкритій місцевості, пошкоджено житлові будинки. Рятувальники та поліцейські продовжують працювати на місцях. Триває ліквідація наслідків та документування чергової атаки РФ проти мирних мешканців.

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки РФ постраждали 13 осіб, однак можливі нові звернення. Підтверджено загибель двох людей. Один з тих, в кого поцілила Росія - в тяжкому стані помер в лікарні швидкої допомоги.

У Дніпровському районі внаслідок атаки вибуховою хвилею повибивало вікна у багатьох будинках. Там також зафіксована вирва від ворожої зброї. Дісталося дитячому садку.

За даними рятувальників, під час нічного обстрілу постраждали три райони столиці - Деснянський, Дніпровський та Дарницький.

Обстріл України 25 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Основною ціллю ворога була столиця - росіяни атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 13 поранених.