Как проходил новый обмен пленными с Россией: СБУ показала эксклюзивное видео

Четверг 14 августа 2025 17:34
Украина и Россия в четверг, 14 августа, провели очередной обмен военнопленными. Появилось новое видео.
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия в четверг, 14 августа, провели очередной обмен военнопленными. Появилось новое видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В СБУ напомнили, что в рамках сегодняшнего обмена домой удалось вернуть 84 украинца. Среди них и гражданские, и военные. Почти всем нужна медпомощь и значительная реабилитация.

"Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя", - рассказали в Службе безопасности.

Обмен пленными удалось провести в результате работы Объединенного центра по координации поиска и освобождению военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур.

Обмен пленными 14 августа

Напомним, сегодня, 14 августа, между Россией и Украиной прошел уже 67-й обмен пленными.

В рамках обмена освободили 33 военных, включая защитников Мариуполя, военных моряков, пограничников и 10 офицеров, а также 51 гражданского.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что этот обмен стал особенным, поскольку удалось освободить людей, незаконно задержанных еще до начала полномасштабного вторжения и приговоренных к длительным срокам заключения - от 10 до 18 лет.

Один из освобожденных провел в плену 4013 дней, начиная с 2014 года. Кроме того, среди вернувшихся есть три женщины из Донецкой и Луганской областей, в том числе учительница начальных классов, лишенная свободы в 2019 году.

