Як відбувався новий обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивне відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У СБУ нагадали, що в рамках сьогоднішнього обміну додому вдалося повернути 84 українці. Серед них і цивільні, і військові. Майже всім потрібна медична допомога та значна реабілітація.

"Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 і 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових - захисники Маріуполя", - розповіли в Службі безпеки.

Обмін полоненими вдалося провести в результаті роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур.