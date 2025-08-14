ua en ru
Як відбувався новий обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивне відео

Четвер 14 серпня 2025 17:34
Як відбувався новий обмін полоненими з Росією: СБУ показала ексклюзивне відео Фото: Україна та Росія провели обмін полоненими (facebook.com/koordshtab)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія в четвер, 14 серпня, провели черговий обмін військовополоненими. З'явилося нове відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У СБУ нагадали, що в рамках сьогоднішнього обміну додому вдалося повернути 84 українці. Серед них і цивільні, і військові. Майже всім потрібна медична допомога та значна реабілітація.

"Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 і 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових - захисники Маріуполя", - розповіли в Службі безпеки.

Обмін полоненими вдалося провести в результаті роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур.

Обмін полоненими 14 серпня

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, між Росією та Україною відбувся вже 67-й обмін полоненими.

У рамках обміну звільнили 33 військових, включно із захисниками Маріуполя, військовими моряками, прикордонниками і 10 офіцерами, а також 51 цивільного.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що цей обмін став особливим, оскільки вдалося звільнити людей, незаконно затриманих ще до початку повномасштабного вторгнення і засуджених до тривалих термінів ув'язнення - від 10 до 18 років.

Один зі звільнених провів у полоні 4013 днів, починаючи з 2014 року. Крім того, серед тих, хто повернувся, є три жінки з Донецької та Луганської областей, зокрема вчителька початкових класів, позбавлена волі 2019 року.

