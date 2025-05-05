Как Усик сломает Дюбуа: чемпион мира назвал сценарий реванша и дал прогноз

Оценка провокации Дюбуа

Черкашин уверен: потасовка во время дуэли взглядов была сознательной преднамеренной провокацией со стороны Дюбуа.

"Это попытка сломать Усика психологически еще до первого гонга. Но тот, кто знает Александра, понимает, что такие вещи на него не действуют. Он над этим стоит. Если кто-то и вышел из себя в этот момент - то это сам Дюбуа", - пояснил чемпион.

По мнению Черкашина, Дюбуа выйдет на реванш с двойной мотивацией - доказать, что предыдущий удар в живот не был нарушением правил.

"Думаю, что внутри себя Дюбуа понимает, что тогда попал ниже пояса. Но публично, конечно, держит версию, что это был легитимный удар. И именно поэтому сейчас он будет максимально заряжен - ему надо доказать всем, что он был способен выиграть. Такое давление и желание реванша точно добавят нам эмоций от этого поединка!" - пояснил Черкашин.

О тактике и рисках

Боксер считает, что единственный шанс Дюбуа - это ранняя агрессия.

"Дюбуа - панчер, поэтому он точно не пойдет на полную дистанцию. Ему нужно будет пытаться сломать Усика в первых раундах, навязать агрессивный темп, давить корпусом, искать удар в туловище. Но Усик - мастер ритма и движения, и это будет огромным вызовом для Даниэля", - комментирует Федор.

Преимущества и слабости соперника Усика

По мнению чемпиона, главная сила британца - это взрывной удар. Однако среди минусов - неопытность, слабая психологическая выносливость и неидеальная защита.

"А Усик - как раз тот, кто прекрасно использует такие слабые места оппонента", - подчеркнул он.

Прогноз на бой Усик - Дюбуа 2

Федор "ожидает зрелища".

"Усик всегда дерется с холодной головой, но если Дюбуа полетит ва-банк - будет горячо. Мой прогноз: Усик выиграет, вероятно, после шестого раунда. Либо остановка, либо уверенное решение судей. Но в супертяжелом весе все может изменить один удар - это нельзя забывать", - подытожил Черкашин.