Як Усик зламає Дюбуа: чемпіон світу назвав сценарій реваншу і дав прогноз

Українсько-польський боксер і чемпіон світу за версією WBC International Федір Черкашин поділився своїми очікуваннями від другого бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
В ексклюзивному коментарі РБК-Україна він оцінив психологічну гру суперника українця, сильні та слабкі сторони британця і дав свій прогноз на результат поєдинку.
Черкашин впевнений: штовханина під час дуелі поглядів була свідомою навмисною провокацією з боку Дюбуа.
"Це спроба зламати Усика психологічно ще до першого гонгу. Але той, хто знає Олександра, розуміє, що такі речі на нього не діють. Він над цим стоїть. Якщо хтось і вийшов із себе в цей момент - то це сам Дюбуа", - пояснив чемпіон.
На думку Черкашина, Дюбуа вийде на реванш із подвійною мотивацією - довести, що попередній удар у живіт не був порушенням правил.
"Думаю, що всередині себе Дюбуа розуміє, що тоді влучив нижче пояса. Але публічно, звичайно, тримає версію, що то був легітимний удар. І саме тому зараз він буде максимально заряджений - йому треба довести всім, що він був здатен виграти. Такий тиск і бажання реваншу точно додадуть нам емоцій від цього поєдинку!" - пояснив Черкашин.
Боксер вважає, що єдиний шанс Дюбуа - це рання агресія.
"Дюбуа - панчер, тож він точно не піде на повну дистанцію. Йому потрібно буде намагатись зламати Усика в перших раундах, нав’язати агресивний темп, тиснути корпусом, шукати удар в тулуб. Але Усик - майстер ритму і руху, і це буде величезним викликом для Даніеля", - коментує Федір.
На думку чемпіона, головна сила британця - це вибуховий удар. Проте серед мінусів - недосвідченість, слабка психологічна витривалість і неідеальний захист.
"А Усик - якраз той, хто чудово використовує такі слабкі місця опонента," - підкреслив він.
Федір "очікує видовища".
"Усик завжди бʼється з холодною головою, але якщо Дюбуа полетить ва-банк - буде гаряче. Мій прогноз: Усик виграє, ймовірно, після шостого раунду. Або зупинка, або впевнене рішення суддів. Але в суперважкій вазі все може змінити один удар - це не можна забувати", - підсумував Черкашин.
Нагадаємо, що бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Це буде офіційний реванш, який має вирішити суперечки після їхньої першої зустрічі у 2023 році. Тоді Усик переміг технічним нокаутом у дев’ятому раунді, однак у п’ятому раунді трапився спірний момент - удар нижче пояса з боку Дюбуа, який викликав резонанс і став приводом для апеляції з боку британця.
Команда Дюбуа стверджувала, що удар був легітимним і міг стати вирішальним у поєдинку. Усик, зі свого боку, назвав це спробою маніпулювати результатом.
У цьому бою Усик поставить на кон свої пояси за версіями WBA, WBC та WBC. Дюбуа вийде на ринг, як володар титулу IBF. Переможець вперше з травня минулого року об'єднає всі титули в одних руках.
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