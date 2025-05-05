Як Усик зламає Дюбуа: чемпіон світу назвав сценарій реваншу і дав прогноз

Оцінка провокації Дюбуа

Черкашин впевнений: штовханина під час дуелі поглядів була свідомою навмисною провокацією з боку Дюбуа.

"Це спроба зламати Усика психологічно ще до першого гонгу. Але той, хто знає Олександра, розуміє, що такі речі на нього не діють. Він над цим стоїть. Якщо хтось і вийшов із себе в цей момент - то це сам Дюбуа", - пояснив чемпіон.

На думку Черкашина, Дюбуа вийде на реванш із подвійною мотивацією - довести, що попередній удар у живіт не був порушенням правил.

"Думаю, що всередині себе Дюбуа розуміє, що тоді влучив нижче пояса. Але публічно, звичайно, тримає версію, що то був легітимний удар. І саме тому зараз він буде максимально заряджений - йому треба довести всім, що він був здатен виграти. Такий тиск і бажання реваншу точно додадуть нам емоцій від цього поєдинку!" - пояснив Черкашин.

Про тактику і ризики

Боксер вважає, що єдиний шанс Дюбуа - це рання агресія.

"Дюбуа - панчер, тож він точно не піде на повну дистанцію. Йому потрібно буде намагатись зламати Усика в перших раундах, нав’язати агресивний темп, тиснути корпусом, шукати удар в тулуб. Але Усик - майстер ритму і руху, і це буде величезним викликом для Даніеля", - коментує Федір.

Переваги й слабкості суперника Усика

На думку чемпіона, головна сила британця - це вибуховий удар. Проте серед мінусів - недосвідченість, слабка психологічна витривалість і неідеальний захист.

"А Усик - якраз той, хто чудово використовує такі слабкі місця опонента," - підкреслив він.

Прогноз на бій Усик - Дюбуа 2

Федір "очікує видовища".

"Усик завжди бʼється з холодною головою, але якщо Дюбуа полетить ва-банк - буде гаряче. Мій прогноз: Усик виграє, ймовірно, після шостого раунду. Або зупинка, або впевнене рішення суддів. Але в суперважкій вазі все може змінити один удар - це не можна забувати", - підсумував Черкашин.