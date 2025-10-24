ua en ru
Как украинцы относятся к России и ее жителям на четвертый год войны: опрос КМИС

Украина, Пятница 24 октября 2025 10:58
UA EN RU
Как украинцы относятся к России и ее жителям на четвертый год войны: опрос КМИС Фото: Более 90% украинцев плохо относятся к жителям России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы остаются едиными в своей позиции по России. Более 90% граждан заявили о негативном отношении к стране-агрессору и ее жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, в сентябре 2025 года 91% украинцев заявили, что плохо относятся к России, тогда как положительно высказались лишь 4%. Для сравнения, в 2024 году эти показатели составляли 93% и 3% соответственно, то есть изменения находятся в пределах статистической погрешности.

Как отмечают социологи, сохраняется тенденция, сложившаяся после начала полномасштабного вторжения в 2022 году - стабильно негативное отношение к России. При этом ухудшение отношения к ней происходило не накануне агрессии, а уже после нее.
Большинство населения во всех регионах - от 92% на Западе до 80% на Востоке - выражают негативное отношение к России. Положительное отношение имеют лишь 3-4% украинцев в большинстве регионов, а на Востоке этот показатель достигает 9%, что все равно остается в пределах погрешности.
Украинцы не доверяют жителям России

Отношение к русским, проживающим на территории России, также остается крайне критическим. Лишь 8% украинцев относятся к ним хорошо, тогда как 85% выразили негативное отношение. Эти показатели почти не изменились с 2024 года.
Во всех регионах Украины большинство граждан имеют негативное отношение к жителям России - от 91% на Западе до 73% на Востоке. Только на Востоке доля тех, кто относится к ним положительно, превышает 10%.
По шкале социальной дистанции Богардуса среднее значение отношения украинцев к русским составляет 6,5 из 7 возможных баллов, что означает максимальную дистанцию. 82% опрошенных заявили, что россиян не следует впускать в Украину.

Для сравнения: в 2013 году этот показатель был 2,7, что свидетельствовало об открытости украинцев к общению с русскими.
Как отмечают социологи, украинцы высказывают свое критическое мнение о русских-жителях России, то скорее речь идет о "политическом" определении русских, а не этническом.

"Украинцы объединены в осознании угрозы от России"

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, среди украинцев независимо от региона или языка общения существует консолидированная позиция по отношению к России и россиянам.

"Украинцы объединены в осознании экзистенциальной угрозы от россиян. Мы призываем украинских политиков, журналистов и общественных деятелей использовать этот объединяющий потенциал для укрепления национального единства. И украиноязычный житель Запада, и русскоязычный житель Востока - все мы украинцы", - подчеркнул Грушецкий.

Он также обратился к западным партнерам Украины с призывом не путать русский язык с русской идентичностью. "Русскоязычные украинцы - это патриоты, которые не желают жить в России. Поэтому прикрываться фактом использования русского языка для оправдания территориальных потерь - ошибочная политика", - подытожил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения 2-14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов.

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (78%) поддерживают войну с Украиной.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

