Як українці ставляться до Росії та її жителів на четвертий рік війни: опитування КМІС
Українці залишаються єдиними у своїй позиції щодо Росії. Понад 90% громадян заявили про негативне ставлення до країни-агресора та її жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, у вересні 2025 року 91% українців заявили, що погано ставляться до Росії, тоді як позитивно висловилися лише 4%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 93% і 3% відповідно, тобто зміни перебувають у межах статистичної похибки.
Як зазначають соціологи, зберігається тенденція, що склалася після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році - стабільно негативне ставлення до Росії. Водночас погіршення ставлення до неї відбувалося не напередодні агресії, а вже після неї.
Більшість населення у всіх регіонах - від 92% на Заході до 80% на Сході - висловлюють негативне ставлення до Росії. Позитивне ставлення мають лише 3-4% українців у більшості регіонів, а на Сході цей показник сягає 9%, що все одно залишається в межах похибки.
Українці не довіряють жителям Росії
Ставлення до росіян, які проживають на Росії, також залишається вкрай критичним. Лише 8% українців ставляться до них добре, тоді як 85% висловили негативне ставлення. Ці показники майже не змінилися з 2024 року.
У всіх регіонах України більшість громадян мають негативне ставлення до жителів Росії - від 91% на Заході до 73% на Сході. Лише на Сході частка тих, хто ставиться до них позитивно, перевищує 10%.
За шкалою соціальної дистанції Богардуса середнє значення ставлення українців до росіян становить 6,5 з 7 можливих балів, що означає максимальну дистанцію. 82% опитаних заявили, що росіян не слід впускати до України.
Для порівняння: у 2013 році цей показник був 2,7, що свідчило про відкритість українців до спілкування з росіянами.
Як зазначають соціологи, українці висловлюють свою критичну думку про росіян-мешканців Росії, то скоріше мова йде про "політичне" визначення росіян, а не етнічне.
"Українці об’єднані в усвідомленні загрози від Росії"
За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, серед українців незалежно від регіону чи мови спілкування існує консолідована позиція щодо Росії та росіян.
"Українці об’єднані в усвідомленні екзистенційної загрози від росіян. Ми закликаємо українських політиків, журналістів та громадських діячів використовувати цей об’єднавчий потенціал для зміцнення національної єдності. І українськомовний мешканець Заходу, і російськомовний мешканець Сходу - усі ми українці", - наголосив Грушецький.
Він також звернувся до західних партнерів України із закликом не плутати російську мову з російською ідентичністю. "Російськомовні українці - це патріоти, які не бажають жити в Росії. Тому прикриватися фактом використання російської мови для виправдання територіальних втрат - хибна політика", - підсумував він.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки 2-14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів.
Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну з Україною.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).
Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.