Як українці ставляться до Росії та її жителів на четвертий рік війни: опитування КМІС

Українці залишаються єдиними у своїй позиції щодо Росії. Понад 90% громадян заявили про негативне ставлення до країни-агресора та її жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології ( КМІС ).

Згідно з результатами опитування, у вересні 2025 року 91% українців заявили, що погано ставляться до Росії, тоді як позитивно висловилися лише 4%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 93% і 3% відповідно, тобто зміни перебувають у межах статистичної похибки.

Як зазначають соціологи, зберігається тенденція, що склалася після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році - стабільно негативне ставлення до Росії. Водночас погіршення ставлення до неї відбувалося не напередодні агресії, а вже після неї.



Більшість населення у всіх регіонах - від 92% на Заході до 80% на Сході - висловлюють негативне ставлення до Росії. Позитивне ставлення мають лише 3-4% українців у більшості регіонів, а на Сході цей показник сягає 9%, що все одно залишається в межах похибки.



Українці не довіряють жителям Росії

Ставлення до росіян, які проживають на Росії, також залишається вкрай критичним. Лише 8% українців ставляться до них добре, тоді як 85% висловили негативне ставлення. Ці показники майже не змінилися з 2024 року.



У всіх регіонах України більшість громадян мають негативне ставлення до жителів Росії - від 91% на Заході до 73% на Сході. Лише на Сході частка тих, хто ставиться до них позитивно, перевищує 10%.



За шкалою соціальної дистанції Богардуса середнє значення ставлення українців до росіян становить 6,5 з 7 можливих балів, що означає максимальну дистанцію. 82% опитаних заявили, що росіян не слід впускати до України.

Для порівняння: у 2013 році цей показник був 2,7, що свідчило про відкритість українців до спілкування з росіянами.



Як зазначають соціологи, українці висловлюють свою критичну думку про росіян-мешканців Росії, то скоріше мова йде про "політичне" визначення росіян, а не етнічне.

"Українці об’єднані в усвідомленні загрози від Росії"

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, серед українців незалежно від регіону чи мови спілкування існує консолідована позиція щодо Росії та росіян.

"Українці об’єднані в усвідомленні екзистенційної загрози від росіян. Ми закликаємо українських політиків, журналістів та громадських діячів використовувати цей об’єднавчий потенціал для зміцнення національної єдності. І українськомовний мешканець Заходу, і російськомовний мешканець Сходу - усі ми українці", - наголосив Грушецький.

Він також звернувся до західних партнерів України із закликом не плутати російську мову з російською ідентичністю. "Російськомовні українці - це патріоти, які не бажають жити в Росії. Тому прикриватися фактом використання російської мови для виправдання територіальних втрат - хибна політика", - підсумував він.