Как украинцы в древности отмечали Обжинки: значение праздника, традиции и обряды

Четверг 28 августа 2025 08:05
Как украинцы в древности отмечали Обжинки: значение праздника, традиции и обряды Что за праздник Обжинки и какие были в древности традиции празднования (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Жатва в Украине завершалась в конце августа и на поле начинался праздник. Обжинки в Украине были не только отдыхом после тяжелого труда, но и народным обрядом благодарности земли за урожай.

Почему плели венок из колосьев, что символизировал "дидух" в доме и как отмечали завершение сбора хлеба, рассказывает РБК-Украина.

Праздник, рожденный из труда

Обжинки - это завершающий этап жатвы, когда хозяева и община чествовали землю, жницы и урожай. В разных регионах Украины обжинки могли называться также бочки, дожинки, зажинки (если речь шла о начале сбора урожая), но суть оставалась единой - благодарность природе и совместное празднование труда.

Как украинцы в древности отмечали Обжинки: значение праздника, традиции и обряды

Копицы снопов пшеницы (фото: Википедия)

Обрядность и символы

Когда скашивали последний сноп, его украшали лентами, полевыми цветами и часто формировали из него "дидуха" - символ духа поля.

Этот сноп ставился на почетное место в доме до Рождества. Часто девушки плели венок из колосков, символизирующий плодородие и щедрость.

Как украинцы в древности отмечали Обжинки: значение праздника, традиции и обряды

Дидух, украшенный желто-голубыми лентами (фото: Википедия)

Сбор последних колосков сопровождался песнями - жатвенными или обжинковыми, где славили труд и просили хорошего следующего урожая.

Как украинцы в древности отмечали Обжинки: значение праздника, традиции и обряды

Жатвенный венок (фото: Википедия)

Праздник для всей общины

После тяжелого труда люди собирались на застолье под открытым небом или в хозяйственных дворах. Угощались пирогами, кашей, компотом, пели, танцевали, водили хороводы.

Хозяйка первой выносила хлеб-соль - как символ благополучия. Иногда устраивали обжиночные обряды с театрализованными представлениями, в которых жницы и жатники в шутку менялись ролями, воспроизводя события жатвы.

Обжинки как социальный код

Этот праздник был не просто ритуалом, а способом объединения общины. Жатва была временем совместного тяжелого труда, а обжинки - это время общей радости и единения. В некоторых селах традиция сохраняется до сих пор - как фольклорное действо или маленький фестиваль.

Как празднуют сегодня

В современных реалиях обжиночные праздники часто реконструируют этнографические коллективы, музеи под открытым небом, или они проходят в формате аграрных фестивалей. Однако неизменным остается смысл - чествование труда на земле и благодарность за ее дары.

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Институт народоведения НАН Украины, Энциклопедия украиноведения, Музей народной архитектуры и быта во Львове, Википедия.

