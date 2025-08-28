ua en ru
Як українці у давнину відзначали Обжинки: значення свята, традиції та обряди

Четвер 28 серпня 2025 08:05
UA EN RU
Як українці у давнину відзначали Обжинки: значення свята, традиції та обряди Що за свято Обжинки та які були у давнину традиції святкування (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Жнива в Україні завершувалися в кінці серпня і на полі починалося свято. Обжинки в Україні були не лише відпочинком після важкої праці, а й народним обрядом подяки землі за врожай.

Чому плели вінок із колосся, що символізував "дідух" у хаті та як відзначали завершення збору хліба, розповідає РБК-Україна.

Свято, народжене з праці

Обжинки - це завершальний етап жнив, коли господарі й громада вшановували землю, жниці та врожай. У різних регіонах України обжинки могли називатися також діжки, дожинки, зажинки (якщо йшлося про початок збору врожаю), але суть залишалась єдиною - подяка природі та спільне святкування праці.

Як українці у давнину відзначали Обжинки: значення свята, традиції та обряди

Копиці снопів пшениці (фото: Вікіпедія)

Обрядовість і символи

Коли скошували останній сніп, його прикрашали стрічками, польовими квітами та часто формували з нього "дідуха" - символ духу поля.

Цей сніп ставився на почесне місце в хаті до Різдва. Часто дівчата плели вінок із колосків, що символізував родючість і щедрість.

Як українці у давнину відзначали Обжинки: значення свята, традиції та обряди

Дідух, прикрашений жовто-блакитними стрічками (фото: Вікіпедія)

Збирання останніх колосків супроводжувалося піснями - жнивними або обжинковими, де славили працю і просили доброго наступного врожаю.

Як українці у давнину відзначали Обжинки: значення свята, традиції та обряди

Жниварський вінок (фото: Вікіпедія)

Свято для всієї громади

Після важкої праці люди збиралися на застілля просто неба чи в господарських дворах. Частувалися пирогами, кашею, узваром, співали, танцювали, водили хороводи.

Господиня першою виносила хліб-сіль - як символ добробуту. Іноді влаштовували обжинкові обряди з театралізованими виставами, у яких жниці й жниварі жартома змінювались ролями, відтворюючи події жнив.

Обжинки як соціальний код

Це свято було не просто ритуалом, а способом об’єднання громади. Жнива були часом спільної важкої праці, а обжинки - це час спільної радості і єднання. У деяких селах традиція зберігається досі - як фольклорне дійство або маленький фестиваль.

Як святкують сьогодні

У сучасних реаліях обжинкові свята часто реконструюють етнографічні колективи, музеї просто неба, або вони проходять у форматі аграрних фестивалів. Проте незмінним залишається сенс - вшанування праці на землі та вдячність за її дари.

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Інститут народознавства НАН України, Енциклопедія українознавства, Музей народної архітектури та побуту у Львові, Вікіпедія.

