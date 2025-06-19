Почему нельзя стирать ночью: 8 причин, о которых вы могли не знать

Многие запускают стиральную машину на ночь - чтобы сэкономить время или электроэнергию. Но эта привычка, которая кажется безопасной, имеет ряд рисков. Речь идет не только о технике и шуме, но и о пожарной безопасности, санитарии и даже старых приметах, которые не так уж и бессмысленны.

Почему не стоит стирать ночью и как это может вам навредить, рассказывает РБК-Украина.

Приметы и народные запреты

В древности говорили, что "ночью белье не стирают и из дома не выносят". Считалось, что ночь - это время, когда темные силы особенно активны. Вещи, которые вы оставили сушиться на ночь во дворе могут стать добычей темных сил, которые ищут путь в мир людей.

Наши предки верили, что такая одежда может впитать негативную энергию или стать проводником для сглаза. Человек, который наденет потом эту вещь, может чувствовать слабость, головную боль или сильную усталость. По некоторым поверьям именно ночная стирка и ночная сушка притягивала неудачи, болезни и проблемы.

Особенно опасным временем считали то, когда выстиранная одежда сушилась под лунным светом. Говорили, что Луна может напустить на вещи бессонницу, печаль или психические расстройства. А вот дневное солнце, наоборот, несет в себе очищение и обновление, а вещи наполняются положительной энергией.

Кстати, именно поэтому большинство людей и сейчас старается забрать с улицы вещи, которые сушились, после захода солнца. Особенно это касается одежды маленьких детей.

Еще одна примета связана с грязной водой. После стирки ее нужно вылить, а делать это вечером, ночью или рано утром - плохая примета, потому что можно "слить" и удачу. Лучшее время для стирки - до обеда или сразу после.

Верить в приметы или нет - выбирать вам, но на самом деле старинные приметы часто рождались через определенные наблюдения и установления закономерностей.

Почему еще не стоит запускать стиральную машинку на ночь

Пожарная опасность. Не стоит оставлять бытовую технику работать без присмотра. В определенных ситуациях может произойти поломка или короткое замыкание, особенно, если у вас старая модель или не очень надежная проводка.

Риск затопления. Утечка воды из-за неисправного шланга или перелива случается чаще, чем вы думаете. Ночью вода может залить ваш дом, соседей и пока кто-то проснется, это может наделать много беды.

Проблемы с электричеством. В старых домах ночная стирка может перегрузить слабую проводку, особенно, если при этом работают бойлеры, обогреватели, кондиционеры. Это значительно повышает риск короткого замыкания и выхода из строя техники.

Тишина. Даже новые и очень тихие модели имеют вибрацию во время отжима. Ночью любой шум кажется более громким. Можно не только разбудить своих родных и соседей, но и напугать - потому что звук могут спутать с шахедом.

Скачки напора воды и напряжения. Технические работы в системах проводят чаще именно ночью, поэтому отсутствие напора или перепады напряжения могут остановить цикл стирки и повредить машинку.

Гигиена. Если вы поставили стирку и легли спать, а машинка закончила цикл около 3 ночи, то к утру ваше белье станет влажным "инкубатором" для бактерий, а машинка - источником неприятного запаха. Доставать вещи после стирки рекомендуется максимум через 30-60 минут.