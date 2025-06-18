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Как украинские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники РФ: видео Воздушных сил

Среда 18 июня 2025 22:32
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Как украинские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники РФ: видео Воздушных сил Иллюстративное фото: украинские воины дронами перехватывают беспилотники РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины уже используют дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников. Силы обороны делают на это большую ставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорепортажи с позиций экипажа "Мольфар" 208-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Воздушные силы обнародовали видео с позиций воинов экипажа "Мольфар", которые охотятся на вражеские дроны Херсонско-Николаевском направлении.

Командир группы Антон отметил, что они работают и днем и ночью.

"На вооружении у нас два комплекса перехватчиков - одни скоростные, в основном по скоростным целям, комплекс "Интерцептор" и "Тарас-П" для менее скоростных и разведдронов, оба украинские, изготовленные в Украине из украинских компонентов", - подчеркнул он.

По словам командира, россияне уже пытаются прибегать к хитростям, чтобы обходить дроны-перехватчики.

В свою очередь пилот группы "Мольфар" Александр отметил, что по состоянию на сегодняшний день им удалось поразить восемь воздушных целей.

"Цели довольно разные - ZALA, Supercam, модифицированные Supercam и "Орланы". Бывают такие дни, что они летают и постоянно пытаются залететь на нашу территорию и ты 24 на 7 у планшетов у ноутбуков контролируешь ситуацию, летаешь, сбиваешь или хотя бы отгоняешь от нашей территории", - отметил он.

Дроны-перехватчики

Напомним, 18 мая Силы беспилотных систем отчитались, что впервые в истории воины уничтожили 100 вражеских беспилотников при помощи дронов-перехватчиков.

При этом на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону. В частности, речь и о дронах-перехватчиках.

Такое поручение генерал дал на фоне массированных атак дронов на Киев и другие украинские города.

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