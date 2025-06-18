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Як українські дрони-перехоплювачі полюють на безпілотники РФ: відео Повітряних сил

Середа 18 червня 2025 22:32
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Як українські дрони-перехоплювачі полюють на безпілотники РФ: відео Повітряних сил Ілюстративне фото: українські воїни перехоплюють дронами безпілотники РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни вже використовують дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників. Сили оборони роблять на це велику ставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеорепортажі з позицій екіпажу "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної бригади ЗСУ.

Повітряні сили оприлюднили відео з позицій воїнів екіпажу "Мольфар", які полюють на ворожі дрони Херсонсько-Миколаївському напрямку.

Командир групи Антон зазначив, що вони працюють і вдень і вночі.

"На озброєнні в нас два комплекси перехоплювачів - одні швидкісні, здебільшого по швидкісних цілях, комплекс "Інтерцептор" та "Тарас-П" для менш швидкісних і розвіддронів, обидва українські, виготовлені в Україні з українських компонентів", - наголосив він.

За словами командира, росіяни вже намагаються вдаватися до хитрощів, щоб обходити дрони-перехоплювачі.

Зі свого боку пілот групи "Мольфар" Олександр зазначив, що станом на сьогоднішній день їм вдалося уразити вісім повітряних цілей.

"Цілі досить різні - ZALA, Supercam, модифіковані Supercam і "Орлани". Бувають такі дні, що вони літають і постійно намагаються залетіти на нашу територію і ти 24 на 7 біля планшетів біля ноутбуків контролюєш ситуацію, літаєш, збиваєш або хоча б відганяєш від нашої території", - зазначив він.

Дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії воїни знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

При цьому днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

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