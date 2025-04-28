Для чего ждать 8 мая? В МИД отреагировали на новое "перемирие" Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии до "Дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

По словам Сибиги, не нужно ждать какой-то даты, чтобы объявить о прекращении огня, если Россия действительно этого хочет.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада", - заявил глава МИД.

Министр добавил, что Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня, а не только на несколько дней, как предлагает Кремль.

"И мы постоянно предлагаем это (перемирие - ред.) - минимум на 30 суток", - подчеркнул глава МИД Украины.