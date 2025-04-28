В СНБО разоблачили новое "перемирие" Путина: почему это манипуляция

Идея российского диктатора Владимира Путина о новом "перемирии" с 8 по 10 мая - это манипуляция. Россия все так же не хочет всеобъемлющего прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

По его словам, российские власти при помощи такого предложения хотят скрыть намерения продолжать войну против Украины.

"Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не всеобъемлющее прекращение огня является русской манипуляцией в информационных и военных целях", - подчеркнул Коваленко.

Пасхальное "перемирие"

Напомним, перед Пасхой российский диктатор Владимир Путин якобы приказал своим солдатам остановить боевые действия на 30 часов. Это произошло уже после того, как он отказался от предложения США приостановить огонь на 30 дней.

Несмотря на то, что такое прекращение огня инициировала сама Россия, она его и нарушила. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего враг нарушил перемирие около 3 тысяч раз.

При этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что на юге враг использовал перемирие, чтобы подвезти боеприпасы без каких-либо препятствий. Поэтому после Пасхи обстрелы значительно усилились.

Вчера, 27 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин может согласиться на полное перемирие с Украиной на 30 дней только при двух условиях.

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