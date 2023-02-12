Как обезопасить себя от боевых дронов: объяснение специалистов

Вражеские ударные беспилотные летательные аппараты опасны и для гражданских, поэтому для людей подготовили советы, как уберечься от этого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отмечают, что значительную опасность представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего.

"Минреинтеграция собрала советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия", - добавили в Министерстве.