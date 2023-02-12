ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как обезопасить себя от боевых дронов: объяснение специалистов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 00:20
Как обезопасить себя от боевых дронов: объяснение специалистов Фото: как обезопасить себя от боевых дронов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вражеские ударные беспилотные летательные аппараты опасны и для гражданских, поэтому для людей подготовили советы, как уберечься от этого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Как обезопасить себя от боевых дронов: объяснение специалистов

В Минреинтеграции отмечают, что значительную опасность представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего.

"Минреинтеграция собрала советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия", - добавили в Министерстве.

Напомним, что пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области. Вражеский беспилотник корректировал артиллерию оккупантов.

Украинские военные сбили очередного российского беспилотника над Черным морем на подлете в Николаевскую область.

В Вооруженных силах показали, как работают "Ловцы Шахедов" – Fortem DroneHunter F700, которые недавно закупила Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Война в Украине
NEWS
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм