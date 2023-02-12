Як убезпечити себе від бойових дронів: пояснення фахівців
Ворожі ударні безпілотні літальні апарати становлять небезпеку і для цивільних, тому для людей підготували поради, як уберегтися від цієї зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції зазначають, що значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе.
"Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї", - додали у Міністерстві.
Нагадаємо, що прикордонники "приземлили" російський дрон у Донецькій області. Ворожий безпілотник коригував артилерію окупантів.
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