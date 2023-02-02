"Ловец Шахедов". Как работает система противодействия вражеским дронам (видео)

В Вооруженных силах показали, как работают "Ловцы Шахедов" - Fortem DroneHunter F700, которые недавно закупила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александра Павлюка.

"Эта система - надежный защитник от вражеских беспилотников, способна выявлять все типы летательных средств. Она может охотиться на Shahed или "Орлан", - говорится в сообщении.

В Украину уже поступило шесть таких систем противодействия враждебным беспилотникам.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину прибыли системы противодействия вражеским беспилотникам, которых называют "Ловцы "Шахедов". Они защищают энергетические объекты от атак дронов.

Как известно, сбор средств на "Ловцов Шахедов" стартовал еще осенью прошлого года, он был организован UNITED24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым.

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