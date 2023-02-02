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Силы ПВО сбили российский дрон над морем на подлете к Николаевской области

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Николаевская область, Четверг 02 февраля 2023 17:59
Силы ПВО сбили российский дрон над морем на подлете к Николаевской области Фото: силы ПВО сбили российский дрон над морем на подлете к Николаевской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете к Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

Сообщается, что при попытке проведения воздушной разведки на юге страны силы и средства ПВО воздушного командования "Юг" ликвидировали российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10" на подлете к Николаевской области.

Напомним, вчера в Донецкой области украинские военные сбили ударный дрон россиян, который хотел сбросить боеприпас на наши позиции.

Ранее украинские пограничники сбили российский дрон-шпион в Луганской области.

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Николаевская область дрони ПВО
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