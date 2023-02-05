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В Донецкой области пограничники сбили дрон оккупантов

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Донецкая область, Воскресенье 05 февраля 2023 09:21
В Донецкой области пограничники сбили дрон оккупантов Фото: пограничники подбили вражеский дрон в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области. Вражеский беспилотник корректировал артиллерию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

"Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам. Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия", - отметили защитники.

Пограничники добавили, что с потерей аэроразведки точность вражеской артиллерии значительно снизилась, а в последствии ведение огня вообще прекратилось.

Фото: пограничники сбили российский дрон в Донецкой области (t.me/DPSUkr)

Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 700 российских солдат, а также сбили два вражеских дрона оперативно-тактического уровня.

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