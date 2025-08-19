RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как теперь берут на учет женщин-медиков и надо ли им ходить в ТЦК: объяснение

Определенные категории женщин должны состоять на воинском учете (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Теперь женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет. Такие изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием внес Кабинет Министров.

Что изменится для женщин-медиков на практике, надо ли будет лично наведываться в ТЦК, в комментарии РБК-Украина объясняет военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая.

Что изменилось для женщин-медиков

В Украине произошли изменения в процедуре постановки на воинский учет женщин, получивших образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.

"Отныне процесс значительно упростился и стал автоматизированным: учебные заведения самостоятельно передают данные о выпускницах в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", – отмечает Диана Терновая.

Как это работает:

  • После завершения обучения заведение профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования в течение 7 дней направляет в ТЦК список выпускниц-медиков и фармацевтов.
  • На основе этой информации женщин автоматически вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
  • Им сразу определяют военно-учетную специальность, но без прохождения медицинской комиссии.

Надо ли что-то делать самостоятельно?

Да. Хотя первый шаг делает учебное заведение, женщины должны лично прибыть в ТЦК, в течение 60 дней после получения образования выпускницы обязаны обратиться в свой районный (городской) ТЦК для прохождения медицинского осмотра, который определит степень пригодности к военной службе, отмечает специалист.

Придется ли регулярно посещать ТЦК?

"Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – являться по ней", – говорит юрист.

Что это означает на практике:

  1. Выпускницам не придется бегать со справками, так как их данные автоматически попадают в систему;
  2. Процедура становится обязательной: теперь избежать постановки на учет, не явившись в ТЦК, не получится, ведь в реестре уже будет информация о каждой выпускнице;
  3. Фактическая мобилизация не происходит – постановка на учет не означает, что женщину сразу призовут на военную службу. Это лишь формальность для фиксации ее как потенциального резерва.

Ранее юрист объяснил в комментарии РБК-Украина, будут ли штрафовать женщин-медиков за то, что они не обновили данные в ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

