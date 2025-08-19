Как теперь берут на учет женщин-медиков и надо ли им ходить в ТЦК: объяснение

Теперь женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет. Такие изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием внес Кабинет Министров.
Что изменится для женщин-медиков на практике, надо ли будет лично наведываться в ТЦК, в комментарии РБК-Украина объясняет военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая.
В Украине произошли изменения в процедуре постановки на воинский учет женщин, получивших образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.
"Отныне процесс значительно упростился и стал автоматизированным: учебные заведения самостоятельно передают данные о выпускницах в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", – отмечает Диана Терновая.
Как это работает:
Да. Хотя первый шаг делает учебное заведение, женщины должны лично прибыть в ТЦК, в течение 60 дней после получения образования выпускницы обязаны обратиться в свой районный (городской) ТЦК для прохождения медицинского осмотра, который определит степень пригодности к военной службе, отмечает специалист.
"Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – являться по ней", – говорит юрист.
Что это означает на практике:
