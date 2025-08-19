Как теперь берут на учет женщин-медиков и надо ли им ходить в ТЦК: объяснение

Что изменилось для женщин-медиков

В Украине произошли изменения в процедуре постановки на воинский учет женщин, получивших образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.

"Отныне процесс значительно упростился и стал автоматизированным: учебные заведения самостоятельно передают данные о выпускницах в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", – отмечает Диана Терновая.

Как это работает:

После завершения обучения заведение профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования в течение 7 дней направляет в ТЦК список выпускниц-медиков и фармацевтов.

На основе этой информации женщин автоматически вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Им сразу определяют военно-учетную специальность, но без прохождения медицинской комиссии.

Надо ли что-то делать самостоятельно?

Да. Хотя первый шаг делает учебное заведение, женщины должны лично прибыть в ТЦК, в течение 60 дней после получения образования выпускницы обязаны обратиться в свой районный (городской) ТЦК для прохождения медицинского осмотра, который определит степень пригодности к военной службе, отмечает специалист.

Придется ли регулярно посещать ТЦК?

"Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – являться по ней", – говорит юрист.

Что это означает на практике: