Як тепер беруть на облік жінок-медиків і чи треба їм ходити в ТЦК: пояснення

Тепер жінок-медиків та фармацевтів будуть автоматично ставити на військовий облік. Такі зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою вніс Кабінет Міністрів.
Що зміниться для жінок-медиків на практиці, чи треба буде особисто навідуватись до ТЦК, в коментарі РБК-Україна пояснює військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.
В Україні відбулися зміни у процедурі взяття на військовий облік жінок, які здобули освіту за медичними чи фармацевтичними спеціальностями.
"Відтепер процес значно спростився та став автоматизованим: заклади освіти самостійно передають дані про випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", – зазначає Діана Тернова.
Як це працює:
Так. Хоча перший крок робить навчальний заклад, жінки повинні особисто прибути до ТЦК, протягом 60 днів після здобуття освіти випускниці зобов’язані звернутися до свого районного (міського) ТЦК для проходження медичного огляду, який визначить ступінь придатності до військової служби, зазначає фахівець.
"Для жінок діятимуть такі ж правила, як і для чоловіків-військовозобов’язаних. Наприклад, у разі надходження повістки – з’являтись по ній", – каже юрист.
Що це означає на практиці:
Раніше юрист пояснив в коментарі РБК-Україна, чи будуть штрафувати жінок-медиків за те, що вони не оновили дані у ТЦК.
