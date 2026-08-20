Как студентам получить отсрочку и изменятся ли правила с 1 сентября: разъяснение юриста

Главное: Опровержение мифов о 1 сентября: Требование обновлять отсрочку каждый семестр не ново - эта норма действует еще с января 2025 года.

Требование обновлять отсрочку каждый семестр не ново - эта норма действует еще с января 2025 года. Кто имеет право: Отсрочка предоставляется только студентам дневной или дуальной формы, которые получают образование выше предыдущего уровня впервые.

Отсрочка предоставляется только студентам дневной или дуальной формы, которые получают образование выше предыдущего уровня впервые. Переоформление: Если во время учебы возникает другое основание для отсрочки (например, инвалидность или рождение третьего ребенка), ее можно переоформить.

Если во время учебы возникает другое основание для отсрочки (например, инвалидность или рождение третьего ребенка), ее можно переоформить. Новые сроки ТЦК: Заявку на отсрочку рассматривают в течение 7 рабочих дней, а при необходимости запросов в другие органы - до 15 рабочих дней. В настоящее время военнообязанный защищен от призыва.

Заявку на отсрочку рассматривают в течение 7 рабочих дней, а при необходимости запросов в другие органы - до 15 рабочих дней. В настоящее время военнообязанный защищен от призыва. Что сделать студентам: Перед началом семестра необходимо проверить правильность данных в деканате и наличие действующей отсрочки в приложении "Резерв+".

Действительно ли отсрочку ограничили шестью месяцами

По словам адвоката, утверждение о том, что Кабмин только с 1 сентября 2026 года вводит отсрочку для студентов на один семестр или шесть месяцев, ошибочно.

Эта норма действует в Украине еще с начала 2025 года. Ее внесли в Порядок призыва (Постановления №560) постановлением Кабмина №1558 от 31 декабря 2024 года, которое вступило в силу 16 января 2025 года.

Согласно установленным правилам, отсрочка для тех, кто получает образование предоставляется на период одного семестра, но не более чем на шесть месяцев.

Поэтому осенью студентам нужно возобновлять отсрочку из-за завершения очередного учебного семестра, а не из-за введения нового ограничения.

Кто имеет право на отсрочку

Основные критерии для студентов остаются неизменными. Право на отсрочку имеют те, кто:

учится на дневной или дуальной форме;

соблюдает последовательность уровней образования;

приобретает конкретный образовательный уровень в первый раз.

Например, речь идет о последовательном обучении на уровнях бакалавра, магистра и аспирантуры.

Главным источником подтверждения статуса соискателя образования есть справка, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Что изменило постановление №978

Как пояснил Шиков, главное изменение, предусмотренное постановлением №978, касается не срока студенческой отсрочки, а процедуры ее переоформления на другое законное основание.

Если во время действия студенческой отсрочки у человека возникает другое основание для отсрочки, предусмотренное статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", он может подать заявление на переоформление.

Например, таким основанием может быть установление инвалидности или рождение третьего ребенка.

При этом подача заявления на переоформление не прекращает действующую отсрочку. Пока документы рассматривает специальная комиссия, предварительная отсрочка продолжает действовать.

Если в переоформлении откажут действующая студенческая отсрочка все равно будет оставаться действительной до истечения предусмотренного законом срока.

Как подать документы

Первоначальную отсрочку или документы на ее переоформление можно предоставить:

дистанционно через приложение "Резерв+", если соответствующее основание автоматически подтверждается государственными реестрами;

через приложение "Резерв+", если соответствующее основание автоматически подтверждается государственными реестрами; лично, обратившись с бумажными документами в ЦНАП.

Сколько рассматривают заявление на отсрочку

Постановление №978 также изменило сроки рассмотрения заявлений специальными комиссиями при ТЦК и СП. Раньше на это отводилось семь календарных дней. Теперь комиссия должна рассмотреть заявление в течение семи рабочих дней с момента его регистрации.

Если для проверки статуса студента необходимо направить запросы в другие государственные органы или возникли технические проблемы с обменом данными с ЕГЭБО, срок может быть продлен до 15 рабочих дней.

По словам адвоката, на весь период рассмотрения заявления военнообязанный остается защищенным от мобилизации.

Что студентам следует проверить перед началом обучения

Перед началом нового семестра студентам и аспирантам адвокат рекомендует проверить несколько вещей.

Прежде всего, следует обратиться в кадровый отдел или деканат своего учебного заведения и убедиться, что в ЕГЭБО правильно указаны факт обучения, его форма и последовательность образовательного уровня.

Также нужно проверить в "Резерв+" наличие действующей отсрочки и срок ее действия в цифровом военно-учетном документе.

В то же время следует учитывать, что студенческая отсрочка предоставляется всего на один семестр. Поэтому перед началом следующего семестра процедуру обновления данных и формирование новой справки с ЕГЭБО придется проходить снова.