Як студентам отримати відстрочку та чи зміняться правила з 1 вересня: роз’яснення юриста

Головне: Спростування міфів про 1 вересня: Вимога оновлювати відстрочку кожного семестру не є новою - ця норма діє ще з січня 2025 року.

Вимога оновлювати відстрочку кожного семестру не є новою - ця норма діє ще з січня 2025 року. Хто має право: Відстрочка надається лише студентам денної чи дуальної форми, які здобувають вищий за попередній рівень освіти вперше.

Відстрочка надається лише студентам денної чи дуальної форми, які здобувають вищий за попередній рівень освіти вперше. Переоформлення: Якщо під час навчання виникає інша підстава для відстрочки (наприклад, інвалідність чи народження третьої дитини), її можна переоформити.

Якщо під час навчання виникає інша підстава для відстрочки (наприклад, інвалідність чи народження третьої дитини), її можна переоформити. Нові строки ТЦК: Заявку на відстрочку розглядають протягом 7 робочих днів, а за потреби запитів до інших органів - до 15 робочих днів. На цей час військовозобов'язаний захищений від призову.

Заявку на відстрочку розглядають протягом 7 робочих днів, а за потреби запитів до інших органів - до 15 робочих днів. На цей час військовозобов'язаний захищений від призову. Що зробити студентам: Перед початком семестру необхідно перевірити правильність даних у деканаті та наявність чинної відстрочки в застосунку "Резерв+".

Чи справді відстрочку обмежили шістьма місяцями

За словами адвоката, твердження про те, що Кабмін лише з 1 вересня 2026 року запроваджує відстрочку для студентів на один семестр або шість місяців, є помилковим.

Ця норма діє в Україні ще з початку 2025 року. Її внесли до Порядку призову (Постанови №560) постановою Кабміну №1558 від 31 грудня 2024 року, яка набула чинності 16 січня 2025 року.

Відповідно до встановлених правил, відстрочка для здобувачів освіти надається на період одного семестру, але не більше ніж на шість місяців.

Тому восени студентам потрібно поновлювати відстрочку через завершення чергового навчального семестру, а не через запровадження нового обмеження.

Хто має право на відстрочку

Основні критерії для студентів залишаються незмінними. Право на відстрочку мають ті, хто:

навчається за денною або дуальною формою;

дотримується послідовності рівнів освіти;

здобуває конкретний освітній рівень уперше.

Наприклад, йдеться про послідовне навчання на рівнях бакалавра, магістра та аспірантури.

Головним джерелом підтвердження статусу здобувача освіти є довідка, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Що змінила постанова №978

Як пояснив Шиков, головна зміна, яку передбачила постанова №978, стосується не терміну студентської відстрочки, а процедури її переоформлення на іншу законну підставу.

Якщо під час дії студентської відстрочки у людини виникає інша підстава для відстрочки, передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вона може подати заяву на переоформлення.

Наприклад, такою підставою може бути встановлення інвалідності або народження третьої дитини.

При цьому подання заяви на переоформлення не припиняє чинну відстрочку. Поки документи розглядає спеціальна комісія, попередня відстрочка продовжує діяти.

Якщо в переоформленні відмовлять, чинна студентська відстрочка все одно залишатиметься дійсною до завершення передбаченого законом строку.

Як подати документи

Первинну відстрочку або документи на її переоформлення можна подати:

дистанційно через застосунок "Резерв+", якщо відповідна підстава автоматично підтверджується державними реєстрами;

через застосунок "Резерв+", якщо відповідна підстава автоматично підтверджується державними реєстрами; особисто, звернувшись із паперовими документами до ЦНАП.

Скільки розглядають заяву на відстрочку

Постанова №978 також змінила строки розгляду заяв спеціальними комісіями при ТЦК та СП. Раніше на це відводилося сім календарних днів. Тепер комісія має розглянути заяву протягом семи робочих днів із моменту її реєстрації.

Якщо для перевірки статусу студента потрібно направити запити до інших державних органів або виникли технічні проблеми з обміном даними з ЄДЕБО, строк може бути продовжений до 15 робочих днів.

За словами адвоката, на весь період розгляду заяви військовозобов'язаний залишається захищеним від мобілізації.

Що студентам варто перевірити перед початком навчання

Перед початком нового семестру студентам та аспірантам адвокат радить перевірити кілька речей.

Насамперед варто звернутися до кадрового відділу або деканату свого закладу освіти та переконатися, що в ЄДЕБО правильно зазначені факт навчання, його форма та послідовність освітнього рівня.

Також потрібно перевірити в "Резерв+" наявність чинної відстрочки та термін її дії у цифровому військово-обліковому документі.

Водночас варто враховувати, що студентська відстрочка надається лише на один семестр. Тому перед початком наступного семестру процедуру оновлення даних та формування нової довідки з ЄДЕБО доведеться проходити знову.