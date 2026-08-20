Як студентам отримати відстрочку та чи зміняться правила з 1 вересня: роз’яснення юриста

Напередодні нового навчального року з'явилося чимало повідомлень про нібито нові правила надання відстрочки від мобілізації студентам. Зокрема, йдеться про те, що з 1 вересня відстрочку потрібно буде поновлювати кожного семестру.
Партнер адвокатського об'єднання "AXIOS PARTNERS", адвокат Павло Шиков у коментарі для РБК-Україна пояснив, які правила діють для студентів та що насправді змінила постанова Кабміну №978.
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За словами адвоката, твердження про те, що Кабмін лише з 1 вересня 2026 року запроваджує відстрочку для студентів на один семестр або шість місяців, є помилковим.
Ця норма діє в Україні ще з початку 2025 року. Її внесли до Порядку призову (Постанови №560) постановою Кабміну №1558 від 31 грудня 2024 року, яка набула чинності 16 січня 2025 року.
Відповідно до встановлених правил, відстрочка для здобувачів освіти надається на період одного семестру, але не більше ніж на шість місяців.
Тому восени студентам потрібно поновлювати відстрочку через завершення чергового навчального семестру, а не через запровадження нового обмеження.
Основні критерії для студентів залишаються незмінними. Право на відстрочку мають ті, хто:
Наприклад, йдеться про послідовне навчання на рівнях бакалавра, магістра та аспірантури.
Головним джерелом підтвердження статусу здобувача освіти є довідка, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Як пояснив Шиков, головна зміна, яку передбачила постанова №978, стосується не терміну студентської відстрочки, а процедури її переоформлення на іншу законну підставу.
Якщо під час дії студентської відстрочки у людини виникає інша підстава для відстрочки, передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вона може подати заяву на переоформлення.
Наприклад, такою підставою може бути встановлення інвалідності або народження третьої дитини.
При цьому подання заяви на переоформлення не припиняє чинну відстрочку. Поки документи розглядає спеціальна комісія, попередня відстрочка продовжує діяти.
Якщо в переоформленні відмовлять, чинна студентська відстрочка все одно залишатиметься дійсною до завершення передбаченого законом строку.
Первинну відстрочку або документи на її переоформлення можна подати:
Постанова №978 також змінила строки розгляду заяв спеціальними комісіями при ТЦК та СП. Раніше на це відводилося сім календарних днів. Тепер комісія має розглянути заяву протягом семи робочих днів із моменту її реєстрації.
Якщо для перевірки статусу студента потрібно направити запити до інших державних органів або виникли технічні проблеми з обміном даними з ЄДЕБО, строк може бути продовжений до 15 робочих днів.
За словами адвоката, на весь період розгляду заяви військовозобов'язаний залишається захищеним від мобілізації.
Перед початком нового семестру студентам та аспірантам адвокат радить перевірити кілька речей.
Насамперед варто звернутися до кадрового відділу або деканату свого закладу освіти та переконатися, що в ЄДЕБО правильно зазначені факт навчання, його форма та послідовність освітнього рівня.
Також потрібно перевірити в "Резерв+" наявність чинної відстрочки та термін її дії у цифровому військово-обліковому документі.
Водночас варто враховувати, що студентська відстрочка надається лише на один семестр. Тому перед початком наступного семестру процедуру оновлення даних та формування нової довідки з ЄДЕБО доведеться проходити знову.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році, які підстави для її отримання передбачені законом та як оформити її через "Резерв+" або ЦНАП.
Також ми писали, що в Україні планують посилити контроль за студентами віком від 25 років, щоб запобігати вступу та навчанню заради отримання відстрочки від мобілізації. Водночас наразі змін у правилах надання відстрочки студентам не ухвалено.