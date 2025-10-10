Оливковый - главный цвет осени 2025: Кейт Миддлтон в костюме от Victoria Beckham

Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала безупречное чувство стиля. Принцесса Уэльская появилась на публике в элегантном оливковом костюме от Victoria Beckham, который идеально подчеркнул ее утонченность и уверенность.

Подробнее про ее "лук" рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Супруга принца Уильяма встретилась с волонтерами Home-Start Oxford - благотворительной организации, которая поддерживает родителей и детей раннего возраста.

Какой образ выбрала Миддлтон

Жакет

Кейт выбрала классический однобортный пиджак со структурированными линиями, которые формируют силуэт power suit. Широкие острые лацканы придают официальность, а пуговицы подчеркивают минималистичный стиль.

Пиджак дополнен накладными карманами, создающими сдержанный, но выразительный образ.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Брюки

Широкие брюки с легким клешем зрительно удлиняют ноги и соответствуют актуальным трендам.

Посадка - средняя, ​​с накладными карманами спереди, которые придают легкий акцент в стиле кэжуал или милитари. Такой элемент делает костюм менее формальным, но более современным.

Кейт Миддлтон появилась в модном образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Лонгслив

Также образ дополнен однотонным лонгсливом такого же оттенка, как и костюм.

Обувь

Дополнить стильный образ Кейт Миддлтон решила коричневыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и с острыми носками.

Стилизация

Герцогиня создала модный монохромный лук. Это решение зрительно удлиняет силуэт и придает образу изысканности.

Аксессуары - тонкая золотая цепочка с кулоном и маленькие серьги - поддерживают минималистическую эстетику, не отвлекая внимание от главного акцента.

Кейт Миддлтон появилась в модном образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Какие тренды продемонстрировала Кейт Миддлтон

Свой выход принцесса Уэльская превратила в наглядную демонстрацию нескольких актуальных тенденций сезона.

Монохромность

Образ в единой цветовой гамме - один из самых стойких трендов последних сезонов. Такой подход придает элегантности и помогает создать цельный, визуально вытянутый силуэт.

Power dressing

Структурированный жакет с четкими линиями и акцентом на плечах отсылает к моде 1980-х, когда костюм стал символом уверенности и самодостаточности женщины.

Удобная элегантность

Широкие брюки со спокойным кроем совмещают деловой стиль и тренд на relaxed fit - комфорт без потери статусности.

Кейт Миддлтон задает тренды (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Минимализм в деталях

Отсутствие чрезмерного декора, сдержанные украшения и классические лодочки с острым носком подчеркивают современное прочтение аристократического шика.

Устойчивый стиль

Выбор классических базовых вещей, которые можно сочетать с другими элементами гардероба, отображает подход к разумному потреблению в моде.

Таким образом, Кейт Миддлтон снова подтвердила статус иконы стиля: ее образ - пример того, как гармонично соединить тренды и вечную классику, создавая элегантность без труда.