Оливковый - главный цвет осени 2025: Кейт Миддлтон в костюме от Victoria Beckham
Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала безупречное чувство стиля. Принцесса Уэльская появилась на публике в элегантном оливковом костюме от Victoria Beckham, который идеально подчеркнул ее утонченность и уверенность.
Подробнее про ее "лук" рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.
Супруга принца Уильяма встретилась с волонтерами Home-Start Oxford - благотворительной организации, которая поддерживает родителей и детей раннего возраста.
Какой образ выбрала Миддлтон
Жакет
Кейт выбрала классический однобортный пиджак со структурированными линиями, которые формируют силуэт power suit. Широкие острые лацканы придают официальность, а пуговицы подчеркивают минималистичный стиль.
Пиджак дополнен накладными карманами, создающими сдержанный, но выразительный образ.
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Брюки
Широкие брюки с легким клешем зрительно удлиняют ноги и соответствуют актуальным трендам.
Посадка - средняя, с накладными карманами спереди, которые придают легкий акцент в стиле кэжуал или милитари. Такой элемент делает костюм менее формальным, но более современным.
Кейт Миддлтон появилась в модном образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Лонгслив
Также образ дополнен однотонным лонгсливом такого же оттенка, как и костюм.
Обувь
Дополнить стильный образ Кейт Миддлтон решила коричневыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и с острыми носками.
Стилизация
Герцогиня создала модный монохромный лук. Это решение зрительно удлиняет силуэт и придает образу изысканности.
Аксессуары - тонкая золотая цепочка с кулоном и маленькие серьги - поддерживают минималистическую эстетику, не отвлекая внимание от главного акцента.
Кейт Миддлтон появилась в модном образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Какие тренды продемонстрировала Кейт Миддлтон
Свой выход принцесса Уэльская превратила в наглядную демонстрацию нескольких актуальных тенденций сезона.
Монохромность
Образ в единой цветовой гамме - один из самых стойких трендов последних сезонов. Такой подход придает элегантности и помогает создать цельный, визуально вытянутый силуэт.
Power dressing
Структурированный жакет с четкими линиями и акцентом на плечах отсылает к моде 1980-х, когда костюм стал символом уверенности и самодостаточности женщины.
Удобная элегантность
Широкие брюки со спокойным кроем совмещают деловой стиль и тренд на relaxed fit - комфорт без потери статусности.
Кейт Миддлтон задает тренды (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Минимализм в деталях
Отсутствие чрезмерного декора, сдержанные украшения и классические лодочки с острым носком подчеркивают современное прочтение аристократического шика.
Устойчивый стиль
Выбор классических базовых вещей, которые можно сочетать с другими элементами гардероба, отображает подход к разумному потреблению в моде.
Таким образом, Кейт Миддлтон снова подтвердила статус иконы стиля: ее образ - пример того, как гармонично соединить тренды и вечную классику, создавая элегантность без труда.
Вас также может заинтересовать
- Образы Кейт Миддлтон и Мелании Трамп, которые хочется повторить
- Какие модели мужских ботинок присмотреть на осень 2025
- Инна Мирошниченко показала стильный образ в сером костюме.