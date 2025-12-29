Как солдаты РФ проникли в штаб ВСУ в Гуляйполе: детали от Сырского

По словам генерала, ситуация с захватом КНП произошла, поскольку 102-я бригада ТрО во время боев не выдержала давления со стороны врага и постепенно отходила. На этом фоне для усиления обороны были переброшены штурмовые части и подразделения, которые контратаковали врага и занимали утраченную территорию.

Сырский отметил, что действия командования батальона можно было спланировать с учетом того, что на помощь подошло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Воины находились за две улицы от командного пункта.

Он добавил, что была дана правовая оценка действиям командира батальона, чтобы выяснить причины, почему командный пункт был отдан под контроль врага. Поскольку изначально для него был приказ организовать круговую оборону и уничтожить все, что несло какую-либо ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

"То есть у них было время, чтобы все сжечь, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе. Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия, держат оборону. Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны, но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", - подчеркнул Сырский.

По словам генерала, на этом направлении у россиян уже месяц нет никаких преимуществ. РФ продолжает попытки наступать ежедневно, но несет огромные потери.