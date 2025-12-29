Як солдати РФ проникли в штаб ЗСУ в Гуляйполі: деталі від Сирського
Російським солдатам дійсно вдалося захопити командно-спостережний пункт у Гуляйполі. Цей інцидент уже розслідує Військова служба правопорядку.
Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю "24 каналу".
За словами генерала, ситуація із захопленням КСП сталася, оскільки 102-га бригада ТрО під час боїв не витримала тиску з боку ворога і поступово відходила. На цьому тлі для посилення оборони були перекинуті штурмові частини та підрозділи, які контратакували ворога і займали втрачену територію.
Сирський зазначив, що дії командування батальйону можна було спланувати з урахуванням того, що на допомогу підійшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади. Воїни перебували за дві вулиці від командного пункту.
Він додав, що було дано правову оцінку діям командира батальйону, щоб з'ясувати причини, чому командний пункт було віддано під контроль ворога. Оскільки від самого початку для нього був наказ організувати кругову оборону і знищити все, що несло будь-яку цінність або містило відомості конфіденційного характеру.
"Тобто в них був час, щоб усе спалити, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону в Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону. Звісно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони, але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок", - наголосив Сирський.
За словами генерала, на цьому напрямку в росіян уже місяць немає жодних переваг. РФ продовжує спроби наступати щодня, але зазнає величезних втрат.
Ситуація з КСП у Гуляйполі
Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явилося відео, на якому російські військові заявляють про нібито захоплення командно-спостережного пункту одного з підрозділів територіальної оборони біля Гуляйполя.
Ролик поширили Telegram-канали, на кадрах видно приміщення штабу, залишену техніку, засоби зв'язку, карти і незаблокований телефон.
У Силах оборони півдня повідомили, що за фактом появи відео розпочато розслідування: правоохоронні органи мають встановити автентичність запису, обставини його появи та причини можливого інциденту. Після завершення перевірки буде оприлюднено офіційну інформацію.
Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин також повідомив, що оперативна обстановка в Гуляйполі залишається вкрай складною. Російські війська продовжують штурмові дії, намагаються закріплювати малі групи в місті та перерізати логістичні шляхи постачання, зокрема на напрямках із Дніпропетровської області.