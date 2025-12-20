Как быстро проехать границу на праздники: в ГПСУ указали на важную деталь

Накануне рождественско-новогодних праздников пассажиропоток на границе растет, однако есть дни, когда пересечь границу можно значительно быстрее. Ключевые факторы: правильный выбор даты, пункта пропуска и заранее подготовленные документы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По словам Демченко, пассажиропоток традиционно растет накануне праздников. Если еще несколько недель назад в будни границу пересекали около 75 тысяч человек в сутки, а в выходные - до 85 тысяч, то сейчас эти показатели уже приближаются к 100 тысячам пересечений в сутки.
В праздничный период, особенно в выходные, количество пересечений может стабильно превышать 100 тысяч в день.
В то же время в самые праздничные дни пассажиропоток резко снижается. Меньше всего людей на границе ожидается:
Зато 24 и 31 декабря традиционно остаются одними из самых загруженных дней.
"Это дни, когда люди стараются быть дома, а не в дороге", - пояснил Демченко.
Самый важный совет от пограничников - проверять загруженность пунктов пропуска перед поездкой. Часто соседние пункты имеют существенную разницу в очередях, и изменение маршрута может сэкономить несколько часов.
Информацию об очередях ГПСУ публикует регулярно, в частности Западное региональное управление обновляет данные каждые три часа.
Наибольшую нагрузку традиционно фиксируют на границе с Польшей - на этот участок приходится около 50% всего пассажиропотока. Чаще всего перегружены пункты: "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская".
Менее загруженным может быть, например, пункт пропуска "Нижанковичи" во Львовской области.
В поездах Интерсити пограничный контроль уже осуществляют во время движения. С января эту практику распространят еще на девять пар поездов, в частности на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм.
Это позволит сократить время пересечения границы для пассажиров железнодорожного транспорта.
Таким образом, чтобы быстрее проехать границу в праздничный период, стоит правильно выбрать день, проверить очереди и заранее подготовить все документы.
Напомним, с 12 октября 2025 года в странах ЕС и Шенгенской зоны официально стартовало внедрение биометрической системы въезда и выезда EES. В то же время система вводится поэтапно - полный переход продлится до шести месяцев.
В частности, на украинско-румынской границе EES начала работать с 10 декабря. Впрочем, пункт пропуска "Порубное - Сирет" перейдет на новую систему позже - с 9 января 2026 года.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в блиц-интервью РБК-Украина объяснил, как минимизировать время ожидания на границе и избежать очередей в праздничный период.
Он также напомнил, что рейсовые автобусы пересекают границу по системе "еЧерга", которая позволяет заранее видеть загруженность пунктов пропуска и планировать поездку.
Таким образом, электронная очередь позволяет перевозчикам и водителям эффективно управлять своим временем, избегая длительного ожидания в физических очередях перед пунктами пропуска.
Сейчас система "еЧерга" действует для лицензированного транспорта - грузовиков и автобусов - на пунктах пропуска со всеми соседними странами.