Як швидко проїхати кордон на свята: в ДПСУ вказали на важливу деталь

Коли кордон найбільш завантажений

За словами Демченка, пасажиропотік традиційно зростає напередодні свят. Якщо ще кілька тижнів тому в будні кордон перетинали близько 75 тисяч людей на добу, а у вихідні - до 85 тисяч, то зараз ці показники вже наближаються до 100 тисяч перетинів за добу.

У святковий період, особливо у вихідні, кількість перетинів може стабільно перевищувати 100 тисяч на день.

Коли найкраще їхати

Водночас у самі святкові дні пасажиропотік різко знижується. Найменше людей на кордоні очікується:

25 грудня (Різдво);

1 січня (Новий рік).

Натомість 24 та 31 грудня традиційно залишаються одними з найбільш завантажених днів.

"Це дні, коли люди намагаються бути вдома, а не в дорозі", - пояснив Демченко.

Головний лайфхак для швидкого перетину

Найважливіша порада від прикордонників - перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед поїздкою. Часто сусідні пункти мають суттєву різницю в чергах, і зміна маршруту може зекономити кілька годин.

Інформацію про черги ДПСУ публікує регулярно, зокрема Західне регіональне управління оновлює дані кожні три години.

Які пункти пропуску найзавантаженіші

Найбільше навантаження традиційно фіксують на кордоні з Польщею - на цю ділянку припадає близько 50% усього пасажиропотоку. Найчастіше перевантажені пункти: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська".

Менш завантаженим може бути, наприклад, пункт пропуску "Нижанковичі" у Львівській області.

Перетин кордону потягами

У поїздах Інтерсіті прикордонний контроль уже здійснюють під час руху. З січня цю практику поширять ще на дев’ять пар поїздів, зокрема на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм.

Це дозволить скоротити час перетину кордону для пасажирів залізничного транспорту.

Таким чином, щоб швидше проїхати кордон у святковий період, варто правильно обрати день, перевірити черги та заздалегідь підготувати всі документи.