Як швидко проїхати кордон на свята: в ДПСУ вказали на важливу деталь

Напередодні різдвяно-новорічних свят пасажиропотік на кордоні зростає, однак є дні, коли перетнути кордон можна значно швидше. Ключові фактори: правильний вибір дати, пункту пропуску та заздалегідь підготовлені документи.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За словами Демченка, пасажиропотік традиційно зростає напередодні свят. Якщо ще кілька тижнів тому в будні кордон перетинали близько 75 тисяч людей на добу, а у вихідні - до 85 тисяч, то зараз ці показники вже наближаються до 100 тисяч перетинів за добу.
У святковий період, особливо у вихідні, кількість перетинів може стабільно перевищувати 100 тисяч на день.
Водночас у самі святкові дні пасажиропотік різко знижується. Найменше людей на кордоні очікується:
Натомість 24 та 31 грудня традиційно залишаються одними з найбільш завантажених днів.
"Це дні, коли люди намагаються бути вдома, а не в дорозі", - пояснив Демченко.
Найважливіша порада від прикордонників - перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед поїздкою. Часто сусідні пункти мають суттєву різницю в чергах, і зміна маршруту може зекономити кілька годин.
Інформацію про черги ДПСУ публікує регулярно, зокрема Західне регіональне управління оновлює дані кожні три години.
Найбільше навантаження традиційно фіксують на кордоні з Польщею - на цю ділянку припадає близько 50% усього пасажиропотоку. Найчастіше перевантажені пункти: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська".
Менш завантаженим може бути, наприклад, пункт пропуску "Нижанковичі" у Львівській області.
У поїздах Інтерсіті прикордонний контроль уже здійснюють під час руху. З січня цю практику поширять ще на дев’ять пар поїздів, зокрема на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм.
Це дозволить скоротити час перетину кордону для пасажирів залізничного транспорту.
Таким чином, щоб швидше проїхати кордон у святковий період, варто правильно обрати день, перевірити черги та заздалегідь підготувати всі документи.
Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року в країнах ЄС та Шенгенської зони офіційно стартувало впровадження біометричної системи в’їзду та виїзду EES. Водночас система запроваджується поетапно - повний перехід триватиме до шести місяців.
Зокрема, на українсько-румунському кордоні EES почала працювати з 10 грудня. Втім, пункт пропуску "Порубне - Сірет" перейде на нову систему пізніше - з 9 січня 2026 року.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в бліц-інтерв’ю РБК-Україна пояснив, як мінімізувати час очікування на кордоні та уникнути черг у святковий період.
Він також нагадав, що рейсові автобуси перетинають кордон за системою "єЧерга", яка дає змогу заздалегідь бачити завантаженість пунктів пропуску та планувати поїздку.
Таким чином, електронна черга дозволяє перевізникам і водіям ефективно керувати своїм часом, уникаючи тривалого очікування у фізичних чергах перед пунктами пропуску.
Наразі система "єЧерга" діє для ліцензованого транспорту - вантажівок і автобусів - на пунктах пропуску з усіма сусідніми країнами.