Бесплатное лечение для ветеранов. В НСЗУ объяснили, что делать при проблемах со зрением

Ветераны в Украине имеют право на бесплатные медицинские услуги. В частности, это касается и проблем со зрением.

Как сообщает РБК-Украина, об этом объяснили в НСЗУ.

"В настоящее время ветеран может получить консультацию офтальмолога безвозмездно. Слухи, будто за диагностику зрения нужно платить, не соответствуют действительности", - пишет НСЗУ.

В случае, если ветерану необходимо проверить зрение, в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен измерить остроту зрения и произвести офтальмоскопию. Эти исследования помогут выяснить, есть ли отслойка сетчатки, внутриглазные опухоли или другие патологии.

В случае необходимости дополнительного обследования семейный врач создаст направление к офтальмологу. Получить консультацию этого специалиста можно в любом заведении, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

У офтальмолога гарантированы следующие бесплатные исследования:

офтальмометрия (кератометрия);

офтальмоскопия;

рефрактометрия;

диоптриметрия;

периметр поля зрения.

По итогам обследований офтальмолог создаст план лечения или поможет подобрать очки.

Напомним, недавно мы сообщали, что Кабинет Министров Украины изменил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

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