Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен

Военные в Украине часто вынуждены месяцами ждать получения статуса участника боевых действий. Какие сложности возникают у защитников с ожиданием УБД и почему важно ускорить процедуру – в материале журналистки РБК-Украина Катерины Гончаровой.

Проблема получения статуса участника боевых действий во время войны в Украине уже давно перешла из аспекта льгот в плоскость морали: тысячи защитников вынуждены ждать УБД даже с февраля 2022 года.

Так происходит по разным причинам: где-то списки на льготы вовремя не подало командование, а у линии фронта сотни личных дел оказываются просто уничтоженными из-за обстрелов, и тогда документы надо собирать заново. Так или иначе, военные, пройдя жесткие бои, вынуждены месяцами добиваться того, на что имеют право по умолчанию. Часто процедуру ускоряют только после того, как об отдельных историях написали в соцсетях или в СМИ.

"Похоронил себя еще 24 февраля". Статуса УБД до сих пор нет у тысяч военных

Боец 3-й штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ Роман Крутяк, позывной "Хмара", уже утром в первый день вторжения РФ стоял в очереди в рекрутинговый центр "Азова". Там собирались ветераны разных подразделений и новые добровольцы. В армии Роман раньше не служил, но надеялся, что навыки с военной кафедры университета хоть как-то помогут в защите страны. В первые два месяца большой войны он участвовал в боях за Киевщину, потом Романа перевели на Запорожское направление.

В мае 2022-го защитник получил ранение, навсегда изменившее его жизнь: он полностью потерял зрение.

"На самом деле я был готов к подобному с самого начала. Еще утром 24 февраля я себя, условно говоря, похоронил. Был готов к любым сценариям. И считаю, что потеря зрения – не самое страшное ранение, которое можно произойти. Главное, что остался живым", – рассказывает он.

Тогда, в мае, на одном из выездов Роман с сослуживцами попал под обстрел. Снаряд разорвался прямо у его головы. Наибольшее поражение пришлось на глаза: пробило левый глаз и нос, кость у второго глаза буквально разбило. Романа спасли, он перенес несколько операций. Но, к сожалению, дальнейшие вердикты врачей были однозначными: зрение защитнику восстановить все же невозможно.

Фото: Роман Крутяк во время службы в 2022 году до получения ранения и потери зрения (предоставлено собеседником)

Даже после такой ужасной травмы Роман не теряет боевого духа. Говорит, что он "сам психолог, сам себе мотиватор". Сейчас ветеран проходит реабилитацию в медицинском институте в Нидерландах. Там ему помогают адаптироваться к жизни в условиях, когда зрение уже не восстановится. Но удостоверение участника боевых действий Роман Крутяк не получил до сих пор.

"Да, уже скоро два года, как я ушел на фронт, а этого статуса у меня нет. И я даже не представляю, как мне этим всем после потери зрения заниматься. Как куда-то ходить, как писать заявления? Сейчас я оплачиваю реабилитацию с помощью страховки. А что если бы у меня этой страховки не было? День моего лечения здесь – это 300-400 евро. А сколько военных, у которых нет ни статуса УБД, ни права на какие-либо льготы?", – говорит ветеран.

Роману известно о множестве подобных случаев: бойцы прошли самые горячие точки фронта, получили тяжелые ранения. Некоторые даже снова вернулись на службу, но удостоверения УБД до сих пор нет. За два года это стало действительно массовым явлением.

"Допустим, военный только что из-под Бахмута, приехал на три дня в отпуск к родным. А он в транспорте даже бесплатно проехать не может. Его спрашивают: "Где твой УБД?" А его нет. Обидно, что во время войны социум видит двойные стандарты. Одни должны стоять в очередях и унижаться, выбивать право на то, что должно делаться быстро. А кто-то постоял пару месяцев на блокпосту и статус получил мгновенно. Бывает, что после ранения военный больше никому не нужен. Да и еще надо доказывать, что ранение получил именно в бою, а не подорвался дома на гранате", – добавляет Роман.

Что такое статус УБД и почему его сложно получить

Статус участника боевых действий подтверждает, что защитник выполнял боевые задания на фронте. По сути он свидетельствует, что человек непосредственно участвовал в защите родины во время войны, говорит юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Статус и удостоверение УБД дает право на разные льготы от государства. Это, например, бесплатные обследования и медикаменты, лечение в санаториях, 75% скидка на квартплату и коммунальные услуги.

Фото: После получения УБД военные имеют право на ряд льгот от государства (Getty Images)

Также можно бесплатно пользоваться городским транспортом, обслуживаться без очереди в больницах, аптеках, коммунальных заведениях. Полный список льгот описан в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Часто дополнительные льготы для защитников вводятся и на уровне городов.

"Участники боевых действий, получившие ранения, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или на военной службе, обеспечиваются жилой площадью. В том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций – в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет", – добавляет юрист.

Процедура предоставления статуса УБД сейчас непростая и долгая, подтверждает Михаил Лобунько. Из-за того, что нужно собрать большое количество документов и пройти много бюрократических преград.

"Именно бюрократия и излишний формализм создают сложности. Когда военные все время на передовой, то редко кто имеет время собирать документы, проходить разнообразные юридические процедуры. И не всегда командование своевременно и ответственно относится к исполнению своих обязанностей, когда нужно подавать и оформлять документы УБД для их бойцов", – говорит специалист.

Среди других причин задержек – нередко документы теряются или просто оказываются уничтоженными из-за обстрелов. Комиссии, занимающиеся этими вопросами, постоянно загружены. Потому что военных стало значительно больше, и время на рассмотрение дел тянется долго.

Фото: Процедура получения УБД может затянуться из-за бюрократии или потери документов во время боевых действий и обстрелов (Getty Images)

Зачастую процедуру получения УБД ускоряют только после общественного резонанса. Участник героической обороны Мариуполя Илья Ильяшенко – пограничник с позывным "Смурф" – не мог получить УБД целый год после возвращения из плена. У него требовали документы, которые получить в его ситуации невозможно физически: для получения справки об участии в боевых действиях потребовалось подтверждение командира воина. А командир до сих пор в плену.

Также Илье говорили, что справка о пребывании в плену – это не документ, подтверждающий участие в боевых действиях. Защитник получил УБД, но только после жалоб в соцсетях.

"Я очень надеюсь, что военные не будут иметь проблемы с документами, наградами, и не будут стоять в очередях, имея ранения, чтобы доказать его – что власть будет помогать, заботиться о военных и достойно поощрять их, потому что они отдают самое ценное – свою жизнь", – написал Ильяшенко.

"Прилетит снаряд – документы уничтожены, надо собирать снова"

Исполнительный директор "Вокс Украина" и младший сержант 5 отдельной штурмовой Киевской бригады Максим Скубенко получил свое удостоверение УБД несколько недель назад, хотя необходимые 30 дней участия в боевых действиях у него были примерно еще в конце марта 2022 года. Тогда они с сослуживцами воевали на Киевщине – Горенка, Мощун, под Бучей, под Ирпенем. В июле 2022 года их направили на восток. Сейчас Максим служит под Бахмутом.

"Мы в подразделении начали получать удостоверения несколько месяцев назад. Несколько раз у нас просто были уничтожены документы. И наша бригада воюет, у нас нет какого-то большого представительства в тылу, чтобы там люди спокойно могли заниматься документами. Может были и какие-то необъективные причины, почему так задержался процесс, но я не берусь осуждать", – рассказывает он.

Фото: Заявление на получение статуса участника боевых действий подает командование или сам военный лично (facebook.com/dima_schors)

Теоретически получить статус участника боевых действий несложно, говорит собеседник. Но только если это происходит в тыловой зоне, то есть там, где нет непосредственных боевых действий. Бригада собирает документы, отправляет их, а затем получает удостоверения. А в горячих точках ситуация усложняется.

"Представьте, документы десятков военных собирают и хранят в одном месте, в зоне боевых действий. Есть вероятность, что к ним кто-то может получить доступ, провести диверсию или просто туда прилетит снаряд – документы уничтожены, надо собирать снова. А процесс этот долгий, потому что сначала их собирает рота, потом батальон, бригада. И не будем забывать о человеческом факторе – ответственный может что-то напутать, не то отсканировать или отправить", – отмечает Максим Скубенко.

К тому же военные могут переводиться из одной бригады в другую, ездить в командировку, быть в отпусках и, к сожалению, гибнуть. Казалось бы, простой процесс получения удостоверения УБД становится сложным. Но на войне все сложно, признается собеседник. Военных много, а их документов еще больше.

"Бывает так, что батальон отправил на проработку 100 комплектов. Через неделю – еще столько же. За это время успели обработать десятую часть от всех документов, а еще часть – отправили на доработку из-за ошибок. Документы накапливаются, удостоверения приходят в разное время, и военным трудно понять, почему пришедший в подразделение последним получает удостоверение первым. А его документы могли банально… лежать сверху на стопке бумаг. Немного смешно, но очень жизненно", – делится наблюдениями Максим Скубенко.

Фото: Максим Скубенко, исполнительный директор "Вокс Украина" и младший сержант 5 отдельной штурмовой Киевской бригады, получил удостоверение УБД несколько недель назад (facebook.com/skubenkomaksym)

Иногда руководство принимает решение выдавать удостоверения всем вместе, чтобы не было момента несправедливости. Тогда чьи-то готовые удостоверения будут лежать в ящике, пока не придут остальные. Также есть случаи, когда руководство не выдает удостоверение участника боевых действий намеренно – чтобы наказать, где-то повлиять на человека.

"Конечно же, продолжаться это долго не будет, потому что командир обязан отдать документ военному. Солдат может написать рапорт на любой из уровней и спросить, на каком этапе оформления его удостоверения. Также может обратиться и в Минобороны, ГБР, к адвокату. Мало кто знает об этом. Или не рискует так поступать. Отстаивать свои права в армии, а особенно в армии во время войны, – это очень непростая задача. Поэтому все относятся к этому осторожно", – добавляет военный.

Три способа. Алгоритм действий, как получить УБД

16 января этого года Верховная Рада приняла законопроект №10062. Он касается госреестра военнообязанных, сертификата защитника и автоматического обретения статуса УБД. Ожидается, что заработает порт электронных услуг, с помощью которого можно будет оформить статус УБД онлайн, офлайн или автоматически при наличии нужных данных в системе.

Первый – по обращению командира части. Он должен подать документы на подчиненных военных. Второй – по обращению самого защитника. Документы он должен собрать и предоставить в соответствующую комиссию самостоятельно. Зачастую военные занимаются этим, когда приезжают домой в отпуск. Также те, кто уже уволился со службы, могут обратиться за удостоверением лично – в ТЦК.

Если вопросом занимается командир, он должен подать комиссии справку об участии военного в обороне Украины и защите населения, а также не менее одного из следующих документов: выписки (копии) боевых донесений, выписки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение) оперативной обстановки), выписки (копии) из вахтенных журналов, копии полетных листов; копии материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий. Также могут быть представлены копии рапортов командиров подразделений и экипажей кораблей о выполнении боевых задач и другие документы.

Фото: Оформлением статуса военным заниматься физически никогда, если они постоянно на передовой (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда военный хочет подать документы сам лично, ему нужно подать рапорт на командира с просьбой предоставить ему документы, служащие основанием для предоставления статуса УБД (в списке выше). Их следует подать на рассмотрение соответствующей комиссии. Также необходимо добавить заявление, чтобы комиссия рассмотрела дело, личное согласие на сбор и обработку персональных данных и заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины, идентификационный номер.

Третий способ – уволившийся со службы может обратиться в ТЦК по месту жительства. Следует подать необходимые документы на комиссию, которая рассматривает эти материалы и признает защитника участником боевых действий. В ТЦК нужно подать те же документы, добавляют заверенные копии паспорта и идентификационного номера.

Проверка документов в ТЦК может занять время, а комиссия должна зарегистрировать их в книге учета и в течение одного месяца – передать решение командиру. Выдает удостоверение начальник воинской части, а данные о защитнике комиссия передает в Минветеранов.

Профильные комиссии, рассматривающие материалы о признании участниками боевых действий, работают в Минобороны, Генштабе, Администрации Государственной специальной службы транспорта, некоторых воинских частях и во всех оперативных командованиях. Полный список доступен по ссылке.

Максим Скубенко считает, что удостоверение УБД – это больше о мотивации, чем о скидках на коммунальные услуги .

"Хотя для многих статус участника боевых действий важен для их семей. Например, скидка на коммуналку, возможность устроить ребенка в садик вне очереди. Эти все моменты – задержка с документами, выдача удостоверений в разнобой – мало кто разъясняет. И военный не понимает, почему его собрат, воюющий месяц, получил статус УБД, а он – нет, хотя на фронте уже второй год. Нужно выстраивать качественную коммуникацию – не о чем волноваться, удостоверения УБД получат все", – говорит военный.