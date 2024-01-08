Кабмин упростил получение льгот на коммунальные для ветеранов и их родственников

Кабмин изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей. Она стала проще.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Согласно действующему законодательству, для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги льготнику необходимо лично обратиться в уполномоченные органы.

Именно поэтому украинские ветераны войны, участвующие в военных действиях и находящиеся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления льгот. Они не имели возможности обратиться за их назначением лично.

Поэтому ветераны и члены их семей не могли воспользоваться соцгарантиями, предусмотренными государством.

27 декабря Кабмин принял постановление Минсоцполитики.

В частности, принят экспериментальный порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (человек с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Учет заработает через 4 месяца после того, как будут осуществлены соответствующие технические доработки информационных систем. Такой порядок упростит процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначение Пенсионным фондом льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. А именно:

если ветеран войны (лицо с инвалидностью вследствие войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, - с мая 2024 это смогут сделать за него члены его семьи.

вместо существующих двух отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление - о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот.

объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и ПФУ будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.

предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности, средствами Портала Действие.

Выплаты в 2023 году

Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.

Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен.

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