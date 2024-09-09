Как рассчитать размер субсидии на ЖКХ: алгоритм действий
Украинцы, которым тяжело оплачивать счета за коммунальные услуги, могут получить субсидию. Ее размер определяется по формуле с учетом дохода семьи.
РБК-Украина рассказывает, как рассчитать размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и кто может ее оформить.
Как рассчитать размер субсидии
Субсидию можно получить, если семья платит за жилищно-коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства, учитывая совокупный доход. Также учитывается имущественное состояние семьи и нормы потребления.
Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и суммой обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, среднемесячный совокупный доход домохозяйства следует умножить на обязательный процент платежа.
Этот обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле.
- сначала определяют среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье;
- затем его делят на размер прожиточного минимума (с 1 января 2024 года - 2920 грн);
- полученный результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).
По этой формуле для семьи из 4 человек, где среднемесячный скупной доход составляет 15000 грн, обязательный процент платежа составит 10%. Обязательный платеж составит 1500 грн. А субсидию семья будет получать в размере 2500 грн в месяц.
Инфографика: Как рассчитывается размер субсидии (msp.gov.ua)
Кто может получить субсидию
Оформить жилищную субсидию могут:
- один из жильцов, зарегистрированных в жилом помещении;
- человек, арендующий жилье;
- внутренне перемещенное лицо, фактически проживающее в жилом помещении, даже без заключения договора аренды.
- по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;
- индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.
При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Однако могут не учитываться доходы людей, фактически не проживающих в квартире или доме или находящихся за границей более 60 дней.
Раньше мы писали, как оформить субсидию в ЦНАП и какие документы нужны.
Также субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
Также сообщалось, что в связи с ростом цен на электроэнергию украинцам будут перечислять размер субсидии.
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При написании материала использован источники: сайты Министерства социальной политики Украины, Пенсионного фонда Украины.