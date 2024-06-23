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Субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму: как подать заявление

Украина, Воскресенье 23 июня 2024 22:02
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Субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму: как подать заявление Фото: Субсидию можно получить по упрощенному механизму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Если вы попали в сложную жизненную ситуацию или имеете проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг, можно воспользоваться программой субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минсоцполитики Украины.

В настоящее время в Украине действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и расходования времени на заполнение декларации.

"Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах", - пояснили в министерстве.

Подать упрощенное обращение для назначения субсиди или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов, можно:

  • по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;
  • через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал "Действие" (введя в поиске "Заявление на субсидию");
  • в центрах предоставления административных услуг;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Напомним, что субсидию в Украине можно получить даже с долгами за коммуналку. Детальнее о том, что для этого нужно, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, мы сообщали, что в связи с ростом цен на электроэнергию, украинцам будут перечислять размер субсидии.

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