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Оформление субсидии в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны

Киев, Украина, Вторник 06 августа 2024 20:00
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Оформление субсидии в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны Фото: Предоставление услуг в ЦНАП Киева (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Субсидии на оплату коммунальных услуг назначаются в Пенсионном фонде Украины. Но подать заявление на социальную помощь можно и через центры предоставления административных услуг.

Как можно оформить субсидию через ЦНАП, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Жилищная субсидия – это безвозвратная адресная государственная социальная помощь людям, которые проживают в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги из-за невысоких доходов.

Помощь предоставляется в наличной форме. С 1 декабря 2022 года начисление субсидий осуществляют органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Однако подать заявление можно и через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

По словам Натальи Шамрай, для оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива необходимо обратиться в ЦНАП лично или почтовым отправлением. Также можно подать документы через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Документы, которые необходимы:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларация про доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  • в редких случаях подаются дополнительные документы.

К слову, большинству получателей субсидии на следующий период они будут начисляться автоматически. Однако при изменении уровня доходов или в составе семьи следует сообщать в ПФУ. Субсидия может быть отменена, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.

Напомним, мы писали, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии.

Также мы рассказывали, что украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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ЦПАУ Документы Субсидии
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