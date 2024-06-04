Рост цен на электроэнергию: как будут перечислять размер субсидии

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Telegram.

Как объясняют в сообщении, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. В то же время, поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце - июле.