Рост цен на электроэнергию: как будут перечислять размер субсидии
В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Telegram.
Как объясняют в сообщении, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.
В то же время, поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце - июле.
Субсидии в Украине
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