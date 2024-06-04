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Рост цен на электроэнергию: как будут перечислять размер субсидии

Украина, Вторник 04 июня 2024 14:51
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Рост цен на электроэнергию: как будут перечислять размер субсидии Фото: перечисление субсидий в Украине на электроэнергию (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Telegram.

Как объясняют в сообщении, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.

В то же время, поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце - июле.

Субсидии в Украине

Ранее мы сообщали о субсидиях для переселенцев. Узнать о сумме пособия и о том, как оформить субсидию онлайн и офлайн, можно по ссылке.

Также мы рассказывали, что в одной из областей размер субсидии на электроэнергию подняли в пять раз.

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