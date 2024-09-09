Як розрахувати розмір субсидії на ЖКГ: алгоритм дій

Українці, яким важко сплачувати рахунки за комунальні послуги, можуть отримати субсидію. Її розмір визначається за формулою з урахуванням доходу родини.

РБК-Україна розповідає, як розрахувати розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і хто може її оформити.

Як розрахувати розмір субсидії

Субсидію можна отримати, якщо сім'я сплачує за житло-комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж. Цей платіж розраховують окремо для кожного домогосподарства, беручи до уваги сукупний дохід. Також враховують майновий стан сім'ї та норми споживання.

Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та сумою обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, середньомісячний сукупний дохід домогосподарства треба помножити на обов’язковий відсоток платежу.

Цей обов’язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою.

спершу визначають середньомісячний сукупний дохід на одну особу в родині;

потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму (з 1 січня 2024 року – 2920 грн);

отриманий результат ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

За цією формулою для родини із 4 людей, де середньомісячний скупний дохід складає 15000 грн, обов'язковий відсоток платежу складатиме 10%. Обов'язковий платіж складатиме 1500 грн. А субсидію родина отримуватиме у розмірі 2500 грн на місяць.

Інфографіка: Як розраховується розмір субсидії (msp.gov.ua)

Хто може отримати субсидію

Оформити житлову субсидію можуть:

один із мешканців, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло;

внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди.

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані або задекларовані у житловому приміщенні. Проте можуть не враховуватися доходи людей, які фактично не проживають у квартирі чи будинку або хто перебуває за кордоном понад 60 днів.