Как подготовиться к практическому экзамену по вождению: советы МВД

Иллюстративное фото: в МВД объяснили, как подготовиться к практическому экзамену по вождению (freepik.com)

Путь к желанному водительскому удостоверению проходит через изучение правил дорожного движения, теоретический экзамен, освоение водительских навыков управления в автошколе и практический экзамен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.

Итак, для того, чтобы подготовиться к практическому экзамену: прежде всего, нужно определить, в каком именно сервисном центре МВД вы будете сдавать практический экзамен;

заранее стоит ознакомиться с маршрутами, которые используются для проверки практических навыков управления. Для этого необходимо выбрать соответствующий регион и сервисный центр. Рекомендуется проехаться по этим маршрутам вместе с инструктором на учебном авто;

записаться на практический экзамен можно двумя способами. Через терминал в сервисном центре. Талоны генерируются в день обращения или на три дня вперед. В частности через систему Е-запись. Здесь талоны доступны на 21 день вперед, но из-за высокого спроса возможны трудности с записью;

прибытие на экзамен

рекомендуется прибыть в сервисный центр за 15 минут до времени, указанного в талоне;

на экзамене важно овладеть своим волнением, быть сосредоточенным и внимательным на дороге. Вера в собственные силы поможет успешно сдать практический экзамен.