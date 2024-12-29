Как подготовиться к практическому экзамену по вождению: советы МВД
Иллюстративное фото: в МВД объяснили, как подготовиться к практическому экзамену по вождению (freepik.com)
Путь к желанному водительскому удостоверению проходит через изучение правил дорожного движения, теоретический экзамен, освоение водительских навыков управления в автошколе и практический экзамен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.
Итак, для того, чтобы подготовиться к практическому экзамену:
- прежде всего, нужно определить, в каком именно сервисном центре МВД вы будете сдавать практический экзамен;
- заранее стоит ознакомиться с маршрутами, которые используются для проверки практических навыков управления. Для этого необходимо выбрать соответствующий регион и сервисный центр. Рекомендуется проехаться по этим маршрутам вместе с инструктором на учебном авто;
- записаться на практический экзамен можно двумя способами. Через терминал в сервисном центре. Талоны генерируются в день обращения или на три дня вперед. В частности через систему Е-запись. Здесь талоны доступны на 21 день вперед, но из-за высокого спроса возможны трудности с записью;
- прибытие на экзамен
- рекомендуется прибыть в сервисный центр за 15 минут до времени, указанного в талоне;
- на экзамене важно овладеть своим волнением, быть сосредоточенным и внимательным на дороге. Вера в собственные силы поможет успешно сдать практический экзамен.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как получить водительские права в Украине.
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