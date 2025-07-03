"Это просто дружба с бывшим": когда такие слова ложь, а когда нет

Общение с бывшими - это тема, которая вызывает напряжение во многих отношениях. Почему партнеры возвращаются к контакту с теми, с кем уже все завершено? Это признак недоверия или вполне нормальное явление в мире, где все в соцсетях?

Когда общение вашего партнера или партнерши с бывшими может стать проблемой, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Когда общение с бывшими - это нормально?

Знакомая ситуация? Все хорошо, но... В какой-то момент ваш партнер снова выходит на контакт с тем, с кем у него уже что-то было.

"Легкое волнение здесь - нормальная реакция. Но не все так драматично, как кажется на первый взгляд", - говорит коуч.

Он назвал ситуации, когда такое общение - не проблема:

Совместные дети или бизнес

Если у пары был брак, есть общий ребенок (или дети) - полное прекращение общения невозможно.

"Главное - это прозрачность, и конечно же, границы. Если общение исключительно на тему (дети, дело), и вы об этом знаете - поводов для подозрений нет", - говорит эксперт.

Дружба после отношений

Да, такое действительно бывает и люди расходятся, но остаются друг другу родными и друзьями. Романтики в такой дружбе нет, но есть поддержка и общение.

"Это также нормально, но при условии, что все участники процесса в курсе, есть полная открытость. Если же партнер скрывает такое общение - это тревожный сигнал и стоит это обсудить", - советует Виталий Курсик.

Также причиной общения могут стать семейные или финансовые вопросы. В любом случае есть несколько условий:

Полная открытость

Отсутствие эмоционального влечения

Партнер готов объяснить, зачем это ему

А когда стоит насторожиться из-за такого общения?

Он (она) это скрывает

"Скрытая переписка, удаленные сообщения, отговорки вроде "ничего серьезного" - это уже не мелочи. Но не спешите кричать "измена". Нужно задать прямой вопрос о том, что происходит и почему все это тайком", - советует специалист.

Вы чувствуете себя тревожно

Есть эмоциональные вспышки: он или она защищает бывшую, оправдывает, сравнивает вас. Чувствуете, что вас отодвигают на второй план. Есть флирт, неоднозначные сообщения, странные встречи "по дружбе".

Но при этом партнёр на все вопросы отвечает, что вы себе всё выдумали и причин для ревности нет.

Что делать, если это происходит в ваших отношениях

Спокойно, без обвинений, объяснить свои чувства

Попросить объяснить мотивы такого общения

Обсудить границы таких отношений - что для вас обоих допустимо, а что - нет

Наблюдать за действиями, а не словами

Потому что "ничего между нами нет" часто звучит одновременно с флиртом в мессенджере.

"Контакты с бывшими могут быть нормальными, если новые отношения крепкие и открытые. Проблема начинается тогда, когда этот контакт становится альтернативной близостью, эмоциональной изменой или способом заполнить пустоту в нынешних отношениях. Главное - не ломать голову догадками. Спрашивайте прямо. Спокойно, без истерик, но четко. Потому что когда все честно - переживать не о чем. А когда чувствуете ложь, недомолвки и напряжение - возможно, самое время задуматься, все ли с этими отношениями хорошо", - говорит Виталий Курсик.