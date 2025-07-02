8 тревожных сигналов, что новый партнер вас просто использует: он не планирует ничего серьезного

Иногда новые отношения кажутся перспективными, но что-то внутри не дает покоя. Вам обещают любовь, но вы чувствуете себя использованными. Отсутствие искренности, односторонние усилия, странные просьбы - всё это может быть не совпадением, а тревожными признаками. Как понять, что новый партнер просто вас использует?

Какие 8 тревожных признаков указывают, что новый партнер хочет вас просто использовать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

В первые недели отношений все может казаться красивой сказкой. Но иногда за романтическими месседжами скрывается банальная манипуляция.

Вот как понять, что вас хотят использовать:

Чрезмерная поспешность

"Я тебя люблю" на втором свидании? Предложения жить вместе через неделю? Держите голову холодной - это может быть банальная схема быстрой "зацепки".

"Он называет вас "любовью всей жизни" уже на второй неделе общения? Будьте осторожны, потому что быстрое сближение может быть манипулятивной техникой, чтобы создать иллюзию близости и получить выгоду", - предупреждает эксперт.

Разговоры только о выгоде

Слишком быстро начинают звучать темы денег, статуса, связей или других ваших ресурсов? Прямой намек, что вы интересны не как личность.

Выпрашивание или намеки на помощь

Финансовая поддержка, жилье, помощь "в трудной ситуации" - если просьбы появляются еще до того, как вы успели нормально друг друга узнать, стоит задуматься.

"Если вашим отношениям несколько недель или месяцев, и он уже часто одалживает или намекает на помощь - это плохой сигнал. Просить деньги, жилье, услуги у нового человека - это вовсе не о чувствах, а о расчете. А он просто тестирует границы дозволенного", - говорит Виталий Курсик.

Вы даете, он берет

Время, деньги, внимание, поддержка - но все идет в основном от вас. Партнер не спешит отвечать взаимностью.

"Отношения должны быть взаимными, а не похожими на одностороннюю благотворительность. Если вы тратитесь буквально или эмоционально, а в ответ - пустота, то это сигнал", - говорит коуч.

Отсутствие искреннего интереса

Человек много говорит о себе, но почти ничего не спрашивает о вас? Потому что вы - "проект", а не партнер.

"Ваши мечты, работа, проблемы, друзья - все остается без внимания. Он не помнит деталей, не проявляет эмпатии. Ему важны не вы лично, а то, какую функцию вы выполняете", - объясняет специалист.

Манипуляции чувствами

"Ты же меня понимаешь", "Я тебе доверяю", "Без тебя мне никак" - и все это, чтобы получить от вас что-то конкретное.

Резкие изменения в поведении

Сначала увлечение, потом отстранение, потом снова сладкие обещания. Это - нестабильная игра для достижения своей цели.

"Будьте осторожны, поскольку этот метод больше всего любят именно манипуляторы. Игра в "холодно-горячо" очень быстро привязывает человека и заставляет потерять голову", - говорит Виталий Курсик.

Игнорирование ваших границ

Нарушение личного пространства, навязывание - все это тоже способ "продавить" вас эмоционально.

Вы постоянно чувствуете себя виноватыми или обязанными

Классический способ, чтобы быстро заставить делать то, чего вы не хотите. Если вы ставите границы, он обижается, обвиняет или игнорирует.

"Если уже на старте вам кажется, что что-то здесь "не чисто" - не изменяйте себе. Здоровые отношения не строятся на давлении, хитростях и корысти", - резюмирует эксперт.