Она хочет море и all inclusive, а он - в горы с палаткой: как договориться об отпуске

Планирование совместного отпуска иногда выглядит как стратегическая игра: она мечтает о спа, all inclusive и коктейлях на лежаке. А он - о горном воздухе, рюкзаке и костре на закате. Что делать, когда отдых представляется вам по-разному?

Как не поссориться из-за отпуска и прийти к общему согласию с разными взглядами, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Не бойтесь признать: у вас разные представления об отдыхе

Это нормально. Один хочет спать до обеда и выбирает шведский стол. Другой - просыпаться в 6 утра и лезть в гору. Ваши желания не обязаны совпадать. Проблема не в разных взглядах, а в том, что кто-то начинает давить:

"Море - это не отдых, там только лежать!"

"Горы? Может, еще и в землянке поживем?"

Первое, что надо сделать - не обесценивать желания друг друга. Люди разные и в определенные моменты жизни им может хотеться разных видов отдыха.

"Ситуация, знакомая многим парам: когда доходит до планирования отпуска, вместо романтики - споры и испорченное настроение. Потому что здесь дело не только в выборе локации - это часто о разнице в ценностях, стиле жизни и потребностях в отдыхе", - говорит эксперт.

Что делать, чтобы не перессориться

Сначала поймите суть

Море для нее - это комфорт, красота и возможность расслабиться. Горы для него - это приключения, свобода и заряд энергии. Обе потребности - нормальные.

Найдите "золотую середину"

Например: часть отпуска провести у моря, а часть в горах. Выбрать локацию, где есть и комфорт, и активность (горные курорты с хорошими условиями).

"Еще можно чередовать по годам - в этом году ее вариант, в следующем - его", - добавляет Виталий Курсик.

Попробуйте эксперимент

Если каждый из вас готов хотя бы немного выйти из зоны комфорта, можно открывать для себя новые форматы вместе.

Составьте список ожиданий

Где вам хочется быть, что делать, чего хочется избежать. Тогда будет понятно, что можно совместить и где придется договариваться.

Не обязательно все делать вместе

А если каждый стоит на своем и компромисс невозможен? Тогда честно договаривайтесь - готовы ли вы часть отпуска провести отдельно.

В здоровых отношениях это тоже может быть вариантом. Потому что отпуск должен быть об удовольствии, а не о том, кто кого "перетянет" на свою сторону.

"Вы не срослись в один организм. Если вы неделю будете жить в одном отеле, это не значит, что надо ежедневно быть тенью партнера. Дайте друг другу пространство. Она хочет спа? Пусть. Он хочет поход? Пусть. Потом встретитесь на ужин и поделитесь впечатлениями. Это нормально", - советует специалист.

А если все же не вместе?

Иногда лучший способ не испортить себе нервы - поехать в отпуск отдельно. Один в горы, другая - на море. Это не поражение или проблемы в отношениях - это тоже компромисс и нормальная ситуация.

"Потом встретились дома, обменялись фотками, и никаких претензий. Отдых - это не торт, который надо делить пополам. Это ваше время, и имеете право провести его как хочется", - советует коуч.

Разговоры и споры об отпуске сводятся к одному - уважаете ли вы друг друга и готовы ли идти на уступки ради комфорта и удовольствия любимого человека.

"Если вам принципиально неинтересно, чего хочет другой - то проблема не в горах или море. А в том, что в паре уже каждый тянет на себя, и никому не интересно, что чувствует партнер. И тогда не об отпуске надо думать - а об отношениях", - резюмирует Виталий Курсик.