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После окрашивания волосы стремительно выпадают? Вот почему так происходит

Воскресенье 03 августа 2025 11:03
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После окрашивания волосы стремительно выпадают? Вот почему так происходит Трихолог рассказала, почему после окрашивания выпадают волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После окрашивания волос у некоторых людей начинается усиленное выпадение. Это может быть сигналом серьезного повреждения кожи головы или аллергической реакции на химические компоненты краски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.

Почему после окрашивания выпадают волосы

По словам эксперта, окрашивание - это не про корень волос, а про стержень. Красители работают на уровне волосяного стержня, а именно раскрывают кутикулу, разрушают пигмент и краситель проникает в кортекс

В норме фолликулы не затрагиваются, ведь они глубоко в коже.

Причиной выпадения может быть:

  • физический стресс - натягивание, мытье и сушка
  • аллергия и воспаление - кожа головы реагирует на PPD (пара-фенилендиамин) резорцин, ароматизаторы
  • ломкость - это иллюзия выпадения
  • психоэмоциональный стресс - триггер телогенной алопеции

Что такое "зона bulge"

Это критический участок волосяного фолликула. Именно здесь живут стволовые клетки, из которых волосы возобновляют свой рост.

Если "bulge зона" разрушена, то новые волосы могут вообще не вырасти.

Окрашивание не может разрушить зону bulge. Но в некоторых случаях:

  • вызвать химический ожог кожи головы
  • краска слишком агрессивная или оставлена надолго
  • выраженная аллергия - глубокое воспаление дермы

Что делать, чтобы избежать выпадения после окрашивания

Выбирайте краску с низким содержанием PPD или без него. Всегда делайте патч-тест.

Избегайте окрашивания при воспаленной или поврежденной коже головы. Важно восстанавливать липидный барьер после процедуры.

Если волосы уже ломкие или пересушенные - сначала восстановите их, а потом красьте.

Используйте безсульфатные шампуни. Также важно не мыть голову в первый день после окрашивания. Регулярно применяйте питательные и восстанавливающие маски, в частности с кератином, протеинами, аргановым или кокосовым маслом.

Избегайте частого использования фена, плойки и утюжков. Если сушите феном - используйте термозащиту.

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