Чем вредно наращивание волос? Этого не скажут в салонах красоты

Блестящие длинные волосы - мечта многих женщин, которую сегодня легко воплотить с помощью наращивания. Однако за идеальным внешним видом часто скрывается целый ряд рисков для здоровья.

РБК-Украина сообщает, чем именно опасно наращивание волос.

Тракционная алопеция и выпадение

Трихолог Юлия Дудий рассказала, что часто после снятия нарощенных волос у людей возникает выпадение и ломкость.

В результате это приводит к поврежденным волосяным фолликулам и началу тракционной алопеции. Все из-за постоянного натяжения наращенных волос и несвоевременной коррекции.

Постоянное натягивание прядей вокруг корней может повредить фолликулы и вызвать тракционную алопецию. Неправильное крепление, постоянное напряжение или плохой уход могут привести к ломкости и выпадению.

Также клеевые крепления (характерные для кератиновых методик) могут согревать волосы во время закрепления, что ухудшает их состояние.

Раздражение кожи и аллергические реакции

Химические компоненты клеев и синтетических прядей могут вызвать зуд, раздражение или даже дерматит.

Важно, если во время установки не соблюдается гигиена или не проводится грамотный уход, могут появиться инфекции кожи головы.

Как уменьшить вред

Если же вы все-таки решили наращивать волосы, то стоит помнить о нескольких простых правилах, которые помогут уменьшить вред для волос: