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Чем вредно наращивание волос? Этого не скажут в салонах красоты

Среда 30 июля 2025 16:28
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Чем вредно наращивание волос? Этого не скажут в салонах красоты Чем вредно наращивание волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блестящие длинные волосы - мечта многих женщин, которую сегодня легко воплотить с помощью наращивания. Однако за идеальным внешним видом часто скрывается целый ряд рисков для здоровья.

РБК-Украина сообщает, чем именно опасно наращивание волос.

Тракционная алопеция и выпадение

Трихолог Юлия Дудий рассказала, что часто после снятия нарощенных волос у людей возникает выпадение и ломкость.

В результате это приводит к поврежденным волосяным фолликулам и началу тракционной алопеции. Все из-за постоянного натяжения наращенных волос и несвоевременной коррекции.

Постоянное натягивание прядей вокруг корней может повредить фолликулы и вызвать тракционную алопецию. Неправильное крепление, постоянное напряжение или плохой уход могут привести к ломкости и выпадению.

Также клеевые крепления (характерные для кератиновых методик) могут согревать волосы во время закрепления, что ухудшает их состояние.

Раздражение кожи и аллергические реакции

Химические компоненты клеев и синтетических прядей могут вызвать зуд, раздражение или даже дерматит.

Важно, если во время установки не соблюдается гигиена или не проводится грамотный уход, могут появиться инфекции кожи головы.

Как уменьшить вред

Если же вы все-таки решили наращивать волосы, то стоит помнить о нескольких простых правилах, которые помогут уменьшить вред для волос:

  • выбирайте сертифицированного стилиста, поскольку неправильная установка - главная причина повреждений
  • отдавайте предпочтение менее травматичным методам, которые имеют минимальное влияние или менее агрессивные
  • закон отдыха - не носите постоянно, меняйте зоны крепления и делайте перерывы между установками
  • тщательный уход - нежное мытье, термозащита при сушке, маски или специальные процедуры после снятия
  • ограничить применение синтетических прядей, если есть аллергический риск - рассмотреть натуральные или гипоаллергенные варианты

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Дудий, сайты Health shots и Airy hair.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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