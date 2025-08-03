Как работает ваш мозг в состоянии стресса: вот, как вернуть ясность мышления за 5 шагов

В стрессовых ситуациях мы часто действуем импульсивно, не можем принять взвешенное решение и буквально "выключаемся". Это не признак слабости, а естественная реакция мозга, который переходит в режим выживания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.
"В состоянии тревоги мозг переходит в режим выживания: активируется миндалевидное тело - "эмоциональный центр", отвечающий за быстрые реакции на угрозы", - объясняет психолог.
В этот момент подавляется префронтальная кора - часть мозга, которая отвечает за логику, анализ и критическое мышление. Именно поэтому в кризисных ситуациях человек часто не может рационально оценить события или принимает решения, которые впоследствии не выглядят логичными.
"Это естественный защитный механизм, который помогает выжить. Но в современном мире, где угрозы не всегда являются физическими, он часто мешает осознанному выбору", - говорит Анна Богомолец.
Кроме биологической реакции, на человека давит и социум.
"Социальные ожидания заставляют многих стыдиться своих тревог и слабостей, что усиливает внутренний стресс и блокирует мышление", - отмечает психолог.
В такие моменты важно сделать паузу, дать себе разрешение почувствовать то, что есть, и восстановить связь с телом через дыхание или осознанное присутствие.
Тревога - это не враг. Она говорит нам, что что-то идет не так. И задача - не вытеснить ее, а научиться с ней быть. Только тогда возвращается доступ к ясности, критическому мышлению и силе действовать сознательно.
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