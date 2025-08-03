Как работает ваш мозг в состоянии стресса: вот, как вернуть ясность мышления за 5 шагов

Что происходит с мозгом во время тревоги

"В состоянии тревоги мозг переходит в режим выживания: активируется миндалевидное тело - "эмоциональный центр", отвечающий за быстрые реакции на угрозы", - объясняет психолог.

В этот момент подавляется префронтальная кора - часть мозга, которая отвечает за логику, анализ и критическое мышление. Именно поэтому в кризисных ситуациях человек часто не может рационально оценить события или принимает решения, которые впоследствии не выглядят логичными.

"Это естественный защитный механизм, который помогает выжить. Но в современном мире, где угрозы не всегда являются физическими, он часто мешает осознанному выбору", - говорит Анна Богомолец.

Почему стыд от тревоги только ухудшает состояние

Кроме биологической реакции, на человека давит и социум.

"Социальные ожидания заставляют многих стыдиться своих тревог и слабостей, что усиливает внутренний стресс и блокирует мышление", - отмечает психолог.

В такие моменты важно сделать паузу, дать себе разрешение почувствовать то, что есть, и восстановить связь с телом через дыхание или осознанное присутствие.

Как вернуть критическое мышление в кризисе за 5 шагов

Остановитесь на несколько минут. Это позволяет прервать автоматическую реакцию.

Это позволяет прервать автоматическую реакцию. Сделайте глубокий вдох. Медленное дыхание успокаивает нервную систему.

Медленное дыхание успокаивает нервную систему. Назовите, что вы чувствуете. "Я боюсь", "я тревожусь", "я злюсь" - это уже формирует внутренний порядок.

"Я боюсь", "я тревожусь", "я злюсь" - это уже формирует внутренний порядок. Не обесценивайте себя за эмоции. Чувствовать - не значит быть слабым.

Чувствовать - не значит быть слабым. Обратитесь за поддержкой. Это может быть специалист, близкий человек или даже короткий разговор без оценок.

Тревога - это не враг. Она говорит нам, что что-то идет не так. И задача - не вытеснить ее, а научиться с ней быть. Только тогда возвращается доступ к ясности, критическому мышлению и силе действовать сознательно.