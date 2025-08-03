RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Как работает ваш мозг в состоянии стресса: вот, как вернуть ясность мышления за 5 шагов

Почему сложно ясно мыслить в состоянии тревоги (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В стрессовых ситуациях мы часто действуем импульсивно, не можем принять взвешенное решение и буквально "выключаемся". Это не признак слабости, а естественная реакция мозга, который переходит в режим выживания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.

Что происходит с мозгом во время тревоги

"В состоянии тревоги мозг переходит в режим выживания: активируется миндалевидное тело - "эмоциональный центр", отвечающий за быстрые реакции на угрозы", - объясняет психолог.

В этот момент подавляется префронтальная кора - часть мозга, которая отвечает за логику, анализ и критическое мышление. Именно поэтому в кризисных ситуациях человек часто не может рационально оценить события или принимает решения, которые впоследствии не выглядят логичными.

"Это естественный защитный механизм, который помогает выжить. Но в современном мире, где угрозы не всегда являются физическими, он часто мешает осознанному выбору", - говорит Анна Богомолец.

Почему стыд от тревоги только ухудшает состояние

Кроме биологической реакции, на человека давит и социум.

"Социальные ожидания заставляют многих стыдиться своих тревог и слабостей, что усиливает внутренний стресс и блокирует мышление", - отмечает психолог.

В такие моменты важно сделать паузу, дать себе разрешение почувствовать то, что есть, и восстановить связь с телом через дыхание или осознанное присутствие.

Как вернуть критическое мышление в кризисе за 5 шагов

  • Остановитесь на несколько минут. Это позволяет прервать автоматическую реакцию.
  • Сделайте глубокий вдох. Медленное дыхание успокаивает нервную систему.
  • Назовите, что вы чувствуете. "Я боюсь", "я тревожусь", "я злюсь" - это уже формирует внутренний порядок.
  • Не обесценивайте себя за эмоции. Чувствовать - не значит быть слабым.
  • Обратитесь за поддержкой. Это может быть специалист, близкий человек или даже короткий разговор без оценок.

Тревога - это не враг. Она говорит нам, что что-то идет не так. И задача - не вытеснить ее, а научиться с ней быть. Только тогда возвращается доступ к ясности, критическому мышлению и силе действовать сознательно.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
СоветыТревожность