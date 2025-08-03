Як працює ваш мозок у стані стресу: ось, як повернути ясність мислення за 5 кроків

Що відбувається з мозком під час тривоги

"У стані тривоги мозок переходить у режим виживання: активується мигдалеподібне тіло - "емоційний центр", що відповідає за швидкі реакції на загрози", - пояснює психологиня.

У цей момент пригнічується префронтальна кора - частина мозку, яка відповідає за логіку, аналіз і критичне мислення. Саме тому у кризових ситуаціях людина часто не може раціонально оцінити події або приймає рішення, які згодом не виглядають логічними.

"Це природний захисний механізм, який допомагає вижити. Але в сучасному світі, де загрози не завжди є фізичними, він часто заважає усвідомленому вибору", - каже Анна Богомолець.

Чому сором від тривоги лише погіршує стан

Окрім біологічної реакції, на людину тисне й соціум.

"Соціальні очікування змушують багатьох соромитися своїх тривог і слабкостей, що посилює внутрішній стрес і блокує мислення", - зазначає психологиня.

У такі моменти важливо зробити паузу, дати собі дозвіл відчути те, що є, і відновити зв’язок із тілом через дихання або усвідомлену присутність.

Як повернути критичне мислення у кризі за 5 кроків

Зупиніться на кілька хвилин. Це дозволяє перервати автоматичну реакцію.

Це дозволяє перервати автоматичну реакцію. Зробіть глибокий вдих. Повільне дихання заспокоює нервову систему.

Повільне дихання заспокоює нервову систему. Назвіть, що ви відчуваєте. "Я боюсь", "я тривожусь", "я злюсь" - це вже формує внутрішній порядок.

"Я боюсь", "я тривожусь", "я злюсь" - це вже формує внутрішній порядок. Не знецінюйте себе за емоції. Відчувати - не означає бути слабким.

Відчувати - не означає бути слабким. Зверніться по підтримку. Це може бути фахівець, близька людина або навіть коротка розмова без оцінок.

Тривога - це не ворог. Вона говорить нам, що щось іде не так. І завдання - не витиснути її, а навчитися з нею бути. Лише тоді повертається доступ до ясності, критичного мислення і сили діяти свідомо.