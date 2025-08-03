Як працює ваш мозок у стані стресу: ось, як повернути ясність мислення за 5 кроків

У стресових ситуаціях ми часто діємо імпульсивно, не можемо ухвалити виважене рішення і буквально "вимикаємося". Це не ознака слабкості, а природна реакція мозку, який переходить у режим виживання.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець.
"У стані тривоги мозок переходить у режим виживання: активується мигдалеподібне тіло - "емоційний центр", що відповідає за швидкі реакції на загрози", - пояснює психологиня.
У цей момент пригнічується префронтальна кора - частина мозку, яка відповідає за логіку, аналіз і критичне мислення. Саме тому у кризових ситуаціях людина часто не може раціонально оцінити події або приймає рішення, які згодом не виглядають логічними.
"Це природний захисний механізм, який допомагає вижити. Але в сучасному світі, де загрози не завжди є фізичними, він часто заважає усвідомленому вибору", - каже Анна Богомолець.
Окрім біологічної реакції, на людину тисне й соціум.
"Соціальні очікування змушують багатьох соромитися своїх тривог і слабкостей, що посилює внутрішній стрес і блокує мислення", - зазначає психологиня.
У такі моменти важливо зробити паузу, дати собі дозвіл відчути те, що є, і відновити зв’язок із тілом через дихання або усвідомлену присутність.
Тривога - це не ворог. Вона говорить нам, що щось іде не так. І завдання - не витиснути її, а навчитися з нею бути. Лише тоді повертається доступ до ясності, критичного мислення і сили діяти свідомо.
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