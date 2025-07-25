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Полезные привычки, которые доводят до нервного срыва: что мы делаем не так и как можно все исправить

Пятница 25 июля 2025 08:22
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Полезные привычки, которые доводят до нервного срыва: что мы делаем не так и как можно все исправить Как полезные привычки нас истощают и доводят до нервного срыва (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Даже самые здоровые привычки могут убивать мотивацию, если вы придерживаетесь их не из желания, а по принуждению. Слово "надо" превращает спорт, медитацию и правильное питание в давление, а не поддержку.

Почему полезные привычки могут вызвать выгорание и что стоит изменить в своей жизни, рассказывает РБК-Украина.

Что не так с полезными привычками

Сегодня мало кто из украинцев позволяет себе ничего не делать. Мы привыкли жить в режиме выживания, постоянной адаптации к новым условиям. На этом фоне привычки, которые должны помочь, превращаются в очередную обязанность.

Просыпаться рано, вести дневник, не есть после 18:00, пить 2 литра воды - эти пункты из чеклистов иногда становятся внутренним палачом. Не выполнил свой собственный список дел - виноват, а выполнил - упал в кровать без сил.

Но стоит помнить, что постоянное сдерживание своих эмоций и потребностей - это серьезный стресс для организма. Поэтому, если у вас утром нет сил на зарядку, пробежку или вообще - встать с постели, не заставляйте себя.

"Надо" вместо "хочу": ключевой триггер выгорания

Когда любое действие питается не из желания, а из принуждения, оно автоматически истощает.

Например, вы решили каждое утро медитировать, потому что именно так советовали в каком-то подкасте (блоге, статье и т.д.). Но каждое утро вас накрывает тревога, что вы делаете что-то не так, не то думаете и ничего не успеваете.

То же самое с бегом, чтением или привычкой ложиться спать в 22:00. Если это не соответствует вашему ритму жизни, это будет не ресурс, а постоянный стресс.

Привычки не учитывают контекста жизни украинцев

В нашей стране идет война, из-за ночи мы не спим нормально, у нас полный комплект - нестабильность, непрекращающиеся стрессовые факторы.

Идеи об "идеальном утре", "эффективных вечерах" или "обязательном планировании недели" часто базируются на мирном опыте, где нет тревог, отключений, новостей о потерях.

Попытки загнать себя в рамки приводит к ощущению провала, потому что вы часто не успеваете сделать и половину. Стоит в свой список дел добавить - выжить и не потерять здравый смысл.

Привычки без гибкости ведут к провалу

Если вы не позволяете себе менять или отменять привычку в соответствии с обстоятельствами, она начинает работать против вас. Нет универсальной формулы - кто-то действительно расцветает с утренней йогой, а кто-то лишь добавляет себе чувство вины.

Как понять, что вы делаете что-то не так

У вас постоянное напряжение и усталость. Вы постоянно ждете опасности и находитесь в состоянии "бой или беги" - естественной реакции организма на стресс.

Боль в теле. Стресс имеет способность влиять на ваше тело - может болеть голова, спина, живот. Преимущественно это "психосоматические" вещи и также является реакцией на стресс.

Выгорание и апатия. Когда мы слишком долго игнорируем собственные желания, постепенно исчезают силы, желание и радость от жизни.

Проблемы в личных отношениях. Если не говорить с партнером о своих потребностях, накапливается усталость и стресс, и это может взорваться в любой момент, например, в виде пассивной агрессии.

Как не загнать себя в нервный срыв

  • Избавьтесь от "надо". Формулируйте привычку как "хочу сделать это, потому что мне хорошо после этого".
  • Слушайте свое тело. Если мысль о каком-то деле вызывает у вас усталость, боль в теле, то это вам знак, что вы снова заставляете себя делать то, что не хотите.
  • Исключите автоматизм. Периодически задавайте себе вопрос: "Это мне на пользу или просто для галочки?"
  • Начните говорить "нет". Начинайте с мелочей и учитесь отстаивать свои границы без истерик и ссор.
  • Позвольте себе чувствовать. Злость, грусть, раздражение - все это абсолютно нормально. Проговаривайте то, что чувствуете, вслух.
  • Делайте паузы без чувства вины. Отдых - такая же привычка, как и активность.
  • Будьте к себе добрее. Вы имеете право на ошибки, усталость и на то, чтобы поставить себя и свои потребности на первое место.
  • Примите хаос. Сейчас в Украине гибкость важнее дисциплины.
  • Примите поддержку. Рядом должны быть люди, с которыми вы можете быть собой. Это могут быть близкие друзья, группа поддержки, единомышленники, семья, психотерапевт (психолог, коуч).

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При написании материала были использованы источники: Harvard Business Review, Psychology Today, Forbes, Интервью с украинскими психологами: платформа Mental Balance и подкаст "Жить сегодня"

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