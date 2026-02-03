Пенсии для переселенцев возвращают: как получить выплату за 2 месяца
Пенсионный фонд Украины возобновляет выплаты пенсионерам с оккупированных территорий и переселенцам, которые прошли физическую идентификацию, но еще не успели подать заявление о неполучении выплат от РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в Facebook.
Новые дедлайны и выплаты за два месяца
Глава министерства сообщил, что пенсионерам предоставляется дополнительное время для завершения бюрократических процедур.
По его словам, подать заявление о неполучении российских пенсий необходимо до 1 апреля. Это позволит непрерывно получать украинские выплаты.
При этом те граждане, которые пройдут идентификацию в течение февраля, получат выплаты сразу за два месяца (январь и февраль).
"Люди не останутся без дохода во время сложной зимы и смогут спокойно завершить все процедуры", - подчеркнул Улютин.
Работа над ошибками и цифровизация
Министр признал, что процесс идентификации стал серьезным испытанием из-за бюрократических барьеров. По его словам, с начала января ПФУ уже возобновил выплаты для 50 тысяч человек.
Он отметил, что соцработники активно связываются с пенсионерами, особенно фокусируясь на людях с инвалидностью.
При этом совместно с общественными организациями готовятся изменения в подзаконные акты, чтобы навсегда убрать излишнюю бюрократию во время проверок.
"Мы не боимся признавать ошибки. Видим, где система дала сбой, и уже работаем над поправкой", - отметил министр, добавив, что верификация остается необходимой для защиты пенсионеров от мошенничества.
Проблема с пенсиями для переселенцев
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о массовых случаях прекращения выплат пенсионерам из числа переселенцев.
По его данным, около 1,3 миллиона человек столкнулись с трудностями при прохождении проверки, необходимой для продолжения начислений. Основным требованием было подтверждение того, что пенсионер не получает выплаты от оккупационных администраций РФ.
Для верификации гражданам предлагалось использовать онлайн-инструменты, в частности "Дія.Підпис" на сайте Пенсионного фонда. Однако, как отметил омбудсмен, многие пенсионеры не владеют смартфонами или не могут самостоятельно создать электронную подпись.
Это привело к тому, что люди узнавали о новых требованиях только после прекращения выплат, что вызвало панику и очереди в отделениях ПФУ.